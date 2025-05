Affari Tuoi, Ilaria fa un clamoroso sbaglio e il Dottore ha un 'malore'. Social neri: "Che scienziata" Nella puntata del 20 maggio, la partita di Ilaria comincia bene, con il Dottore che "annaspa" e la possibilità di vincere una ghiotta somma: cosa è successo dopo

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno martedì 20 maggio 2025. A giocare è Ilaria, concorrente della regione Lombardia e studentessa di giurisprudenza alla quale mancano 4 esami per completare il percorso di studi e laurearsi. Tra le mani ha il pacco numero 9 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la sorella Federica, insegnante di scuola primaria. Tutto è pronto, ma prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno, che è la sbrisolona. Ecco cosa è successo nella puntata del 20 maggio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 20 maggio 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la partita di Ilaria e Federica? Si comincia con il piede giusto, perché con i primi tre tiri trovano 200 euro, 100 euro e Gennarino. Poi un ‘piccolo’ intoppo, perché escono i 75mila euro, seguiti dai pacchi da 1 euro e la Sbrisolona, contenuta nel numero della new entry del Molise. Suonano le campane a festa, essendo il podio ancora intatto, e poi arriva l’immancabile chiamata del Dottore, la cui prima offerta è 36mila euro. "Ringraziamo il Dottore, ma abbiamo ancora un bel tabellone e quindi andiamo avanti" risponde Ilaria, cercando con lo sguardo il consenso della sorella (e lo trova).

Una volta persi 20mila euro, 500 euro e 5mila euro, per il Dottore si complica la partita, ma non cede e propone il cambio, opportunità che Ilaria considera favorevole, anche se le due sorelle non hanno sensazioni particolari, non avendo numeri importanti su cui puntare. Poi Ilaria ammette: "Mi piace il 6" e, alla fine, decide di aspettare e proseguire il gioco con il 9. Finalmente trovano 0 euro e il conduttore, insieme alle concorrenti e i pacchisti, si fionda al centro dello studio per ballare Anema e Core. Sul tabellone ci sono ben 7 pacchi rossi e un blu, dopo l’uscita dei 20 euro e dei 5 euro: il podio è ancora intatto. "Ogni commento è superfluo!" dice De Martino.

Il Dottore stacca la cornetta e poi richiama, con il conduttore che esclama: "Sta annaspando!" Alla fine, l’offerta è 50mila euro, assegno che però, nonostante sia "bellissima", tritano senza esitare. "Se con questo tiro mi trovi i 50 euro, io me ne vado" scherza De Martino, ma questa volta alle sorelle va male: nel 12 del Lazio ci sono 200mila euro. "Urca!" esclama Ilaria. Il Dottore, dopo aver ascoltato la richiesta delle due donne di 150mila euro, torna all’offerta iniziale, che è 36mila euro e che viene subito rifiutata. Eliminati 15mila euro e 50 euro, un tiro decisamente fortunato che porta le sorelle ad abbracciarsi e ad abbracciare lo stesso conduttore perché è l’ultimo blu in gioco, De Martino ricorda che è meglio frenare l’entusiasmo perché "suscita nello squalo una certa agitazione". Infatti si sente il suono della sirena (virtuale) di un’ambulanza nello studio ("Stanno venendo a prendere il Dottore" scherza il conduttore) e solo dopo arriva l’offerta di 50mila euro. "Per un tiro, rischiamo!" dicono di comune accordo Ilaria e Federica prima di perdere 100mila euro.

Ora sul tabellone restano 10mila, 30mila, 50mila e 300mila euro e il Dottore, per un altro tiro e dopo aver ascoltato la richiesta di 150mila della concorrente, offre 45mila euro. L’assegno viene tritato e, una volta eliminato il pacco da 30mila euro, Pasquale Romano alza l’offerta a 62mila euro. Federica accetterebbe l’assegno, ma Ilaria è titubante, anche se ha paura che i 10mila euro siano nel proprio pacco. "Io non sono affidabile, non ho pacchi importanti di solito. Ho una sensazione sul 6, penso siano lì 300mila euro" sottolinea Ilaria la cui intenzione sembra essere quella di andare avanti. "Io accetterei, però non so, metti che qua ci sono i 300mila, non voglio sentirmi in colpa dopo. E non vorrei che tu avessi dei rimpianti" dice Federica. Al termine della partita, la concorrente decide di seguire il consiglio della sorella e accettare l’offerta, ma la partita prosegue: eliminano i 50mila e il Dottore svela che a quel punto le avrebbe offerto più di 100mila euro, se non avesse accettato l’assegno. Quando arriva il momento di scoprire la verità, c’è grande tensione in studio: Ilaria scopre nel suo pacco c’erano 10mila euro, ma non esulta. I 300mila euro infatti erano proprio nel pacco numero 6, come lei stessa aveva detto poco prima. Il suo è stato anche un errore di strategia: nel finale, dopo aver svelato di avere sensazioni positive verso il 6, il Dottore si è guardato bene dal proporle il cambio pacco.

Le polemiche sui social

Dopo la puntata del 20 maggio 2025 di Affari Tuoi, non mancano le polemiche/reazioni sui social, nonostante l’esito positivo della partita di Ilaria: "Nel suo pacco ha i 10.000 euro. Come mai il dottore che non regala mai nulla a questa le ha offerto 62.000 euro? BOOOH", "Ci pensate che se avesse seguito il suo istinto ora avrebbe 300 mila euro", "È stata scema a dire che avrebbe cambiato con il 6, in automatico il dottore non ha più offerto il cambio. Ma almeno va via con molti soldi", "Che scienziata voleva il 6 e lo ha detto al dottore.. infatti non ha più offerto cambio", "Tutti giocano male", "Giocato molto male", "In un gioco dove non devi avere nessuna competenza ma solo un grandissimo c%%o, arrivi con 300mila alla fine e non provi a cambiare la vita? 62 mila tra tasse varie diventano pochini", "Ma figurati se con i 10.000 ancora lì, il dottore le offriva 100.000…ma dai va là! Falso!". Un utente poi nota: "Nel 9 i soldi alti li mettono circa una volta a mese".

