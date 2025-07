Affari Tuoi, De Martino spiega come si è smarcato da Amadeus (e ‘chiama’ Gianni Morandi): cosa ha detto Il conduttore del game show di Rai 1 ha chiuso una stagione con ascolti da record grazie a “una conduzione innovativa” e ora pensa al futuro (con STEP)

Pietro Guerrini

Stefano De Martino si può godere le meritate vacanze, almeno per il momento. Conclusa una stagione con ascolti da record al timone di Affari Tuoi, infatti, il conduttore è andato in ‘pausa’ e tornerà alla guida sia del game show di Rai 1 sia di Stasera Tutto è Possibile nella prossima stagione, ma non solo. Intervistato dal quotidiano Il Tempo, infatti, De Martino ha svelato di essere al lavoro su un nuovo progetto con Gianni Morandi e ha riflettuto sul bilancio di questa annata televisiva costellata di successi. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Affari Tuoi, Stefano De Martino svela la ‘ricetta’ del suo successo: il paragone con Amadeus

Lo scorso 28 giugno è andata in onda l’ultima puntata della 17esima edizione di Affari Tuoi, la prima condotta da Stefano De Martino dopo l’addio di Amadeus (passato a Nove, dove è in crisi di ascolti). Il conduttore campano ha registrato numeri da record volando spesso e volentieri anche oltre il 30% di share e la soglia dei 6 milioni di spettatori, prima del fisiologico calo estivo per lasciare spazio a Techetechetè. A settembre De Martino tornerà al timone del ‘suo’ game show e ripartirà dalla formula che gli ha regalato tante soddisfazioni nel corso della stagione 2023/24. Intervistato tra le pagine del quotidiano Il Tempo, infatti, l’ex marito di Belén Rodríguez ha confessato di non avere dubbi sul ‘segreto’ del suo successo, paragonandosi anche ad Amadeus: "Rispetto ai miei autorevoli predecessori, ho una conduzione innovativa, briosa, coinvolgente sembra quasi che in Affari Tuoi conduca uno spettacolo anziché un game show".

Il ritorno di Stasera Tutto è possibile e il nuovo show con Gianni Morandi

Il ritorno di Affari Tuoi – come anticipato – non sarà certo l’unico impegno televisivo della prossima stagione di Stefano De Martino. Il conduttore è ormai uno dei volti di punta della Rai (per lui si parla di un futuro alla guida del Festival di Sanremo dopo Carlo Conti, quando la kermesse potrebbe cambiare sede) ed è stato confermato anche alla conduzione di Stasera Tutto è Possibile. Nonostante le lacrime dell’ultima puntata per il presunto addio del programma, infatti, De Martino sarà ancora protagonista della prima serata di Rai 2: "Nel 2026 torno con Stasera Tutto è Possibile con lo stesso cast" ha assicurato l’ex Amici.

Oltre ad Affari Tuoi e Step, Stefano De Martino sarebbe al lavoro anche su un nuovo show insieme a Gianni Morandi. Stando alle ultime indiscrezioni il nuovo programma dovrebbe debuttare a fine anno, ma sul format non ci sono ancora certezze, come raccontato dallo stesso conduttore campano: "Con Gianni Morandi abbiamo buttato giù un po’ di idee lavorative, per ora non c’è nulla di concreto".

