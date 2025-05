Amadeus resta a Mediaset dopo Amici? Il retroscena, il ruolo di Maria De Filippi e la posizione di Nove Dopo l'esperienza come giudice ad Amici, il futuro di Amadeus è sempre più incerto. Il conduttore potrebbe lasciare Nove per approdare a Mediaset. Cosa succede

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Da quando il pubblico ha visto Amadeus come uno dei tre giudici ad Amici, in molti non hanno fatto altro che chiedersi quali saranno le sue intenzioni, o meglio, se sarà uno dei volti che vedremo definitivamente sulle reti Mediaset. E’ trascorso un anno da quando il conduttore ha lasciato la Rai per dedicarsi a una nuova esperienza televisiva su Nove, con cui ha firmato un contratto di quattro mesi ed esordendo con tre nuovi programmi: Chissà chi è, La Corrida e Like a Star. Nonostante il suo spirito di iniziativa e di volontà nel fare bene e, nonostante il successo riscontrato sui social da Like a Star, gli ascolti non starebbero premiando. E così, nel bel mezzo di questa incertezza, Mediaset continua ad osservare e a corteggiare Amadeus. Vediamo tutti i dettagli.

Amadeus, Nove lo mette alla prova con The Cage: Mediaset osserva

Il futuro di Amadeus è in bilico. L’esperienza ad Amici (in cui lo abbiamo visto sereno e a suo agio) gli ha fatto bene e ora, starebbe riflettendo sul da farsi. Gli ascolti dei programmi di Ama su Nove (Chissà Chi è e Like a Star, mentre il rendimento de La Corrida è stato ottimo) non hanno pienamente soddisfatto la rete, che ora sta valutando come procedere. Secondo un retroscena di Italia Oggi, a giugno potrebbe debuttare su Nove un nuovo show in access prime time, The Cage, condotto da Amadeus insieme a Giulia Salemi. Una sorta di test per capire se puntare su questo programma per la fascia dell’access a partire da settembre. Questo potrebbe essere l’ultimo tentativo per il conduttore: se gli ascolti non saranno buoni, Nove potrebbe rivedere il suo rapporto con lui, lasciandolo libero di cercare nuove opportunità. Nel frattempo, Mediaset sembra interessata a lui, soprattutto dopo l’avventura con Maria De Filippi (con la quale ha un bellissimo rapporto) e potrebbe offrirgli ruoli sia nel preserale sia nell’access prime time. Al momento, però, si tratta solo di ipotesi e non è chiaro cosa accadrà.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Like a Star, un debutto tiepido per il programma di Amadeus

Mercoledì 14 maggio 2025, su Nove ha debuttato Like a Star, il nuovo programma di Amadeus. Gli ascolti non sono stati drastici ma neanche stellari: 473.000 telespettatori, con il 2.4 % di share. Un esordio tiepido (dovuto anche alla partita di Coppa Italia su Canale 5 e Chi L’Ha Visto?) che, però, sui social ha ha avuto un ottimo riscontro. Il programma ha un ottimo potenziale e, nulla toglie che gli ascolti delle prossime puntate potrebbero andare meglio.

Potrebbe interessarti anche