De Martino su Amadeus e Affari Tuoi: “Cosa mi dicevano”. E già arruola l'amico Sacchetta per Sanremo Un viaggio nella mente di De Martino, tra la nostalgia di Amici e la paura di spiccare il volo. E alla fine, anche una promessa speciale su Sanremo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Quando Stefano De Martino e Marcello Sacchetta si sono seduti uno di fronte all’altro per registrare la prima puntata del podcast In Camerino, non era solo un’intervista. Era un pezzo di storia condivisa che tornava a galla, fatta di ricordi, di risate, ma anche di momenti difficili. Si sono conosciuti nel 2009, dentro lo studio di Amici di Maria De Filippi, e da allora non si sono più persi di vista. Vediamo quindi cosa si sono detti nell’intima intervista realizzata.

Stefano De Martino: il successo ad Amici e la voglia di cambiare

"Amici è stata la palestra più grande per la tv. Per me fare il daytime è stato come fare la radio", ha raccontato Stefano, ricordando gli anni in cui, tra il 2015 e il 2018, lui e Marcello hanno condotto la striscia quotidiana del programma, quella che andava in onda su Real Time. Un’esperienza che ha cambiato tutto: non erano più solo ballerini, ma volti di un format storico. Poi però succede qualcosa. Stefano sente il bisogno di uscire da quella comfort zone. Di capire se ce la può fare da solo, senza il paracadute di Amici. "Fintanto che stavamo ad Amici, eravamo protetti da quel programma che era un grande brand, da Maria che ci ha sempre protetti", ha ammesso. E allora dice sì a un’esperienza totalmente diversa, quella da inviato a L’Isola dei Famosi. Un salto nel vuoto, ,ma anche una sfida personale: "Accettai per provare a farcela con le mie forze", ha spiegato. E da lì, il percorso si fa più netto, più deciso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

De Martino: l’eredità di Amadeus e il confronto difficile

"La vera prima conduzione da solo è stata Stasera tutto è possibile. Lì c’era un’aspettativa bassa, erano tutti preoccupati, ma io ho cercato di non fare mia quella preoccupazione", ha raccontato. Anche perché il confronto era impegnativo: prima di lui c’era Amadeus, non un conduttore qualsiasi. Ma De Martino ha scelto di fidarsi del proprio istinto. Di lasciarsi andare, anche con un po’ di tensione, ma con la voglia di divertirsi: "Ero in ansia, ascoltai tutti che mi dicevano cosa fare e come si faceva prima. Però poi mi sono lasciato andare, così come ho fatto per Affari Tuoi", altro format preso in eredità da Amadeus. Oggi, a guardare il successo di Affari Tuoi, si può dire che quella scommessa l’ha effettivamente vinta.

Sanremo e la promessa speciale a Marcello Sacchetta

Verso la fine dell’intervista, c’è un momento che fa sognare i fan. Marcello racconta ad un incuriosito Stefano una storia che riguarda Amadeus e Fiorello: "Quando erano piccoli, Amadeus gli promise che un giorno sarebbe andato a Sanremo dicendo ‘Ti porterò con me'". E così è stato. Stefano, colpito dal racconto, risponde convinto: "Ok, allora io andrò a Sanremo, e ti poterò con me". Una frase detta col sorriso certo, ma che suona assolutamente autentica, e proprio per questo ha riacceso le speranze dei migliaia di fan che sperano di vederlo presto alla conduzione dello storico Festival.

Potrebbe interessarti anche