Amadeus, caos Like a Star dopo il debutto flop: Nove cambia (e poi ci ripensa). Cosa succede Il nuovo programma è stato accolto dal pubblico in maniera tiepida e i vertici hanno subito cercato di mettersi ai ripari, per poi tornare sui propri passi.

Mercoledì sera ha debuttato sul canale Nove il nuovo programma Like a Star condotto da Amadeus con Serena Brancale, Rosa Chemical ed Elio come giudici. Il format è stato però accolto dal pubblico in maniera abbastanza tiepida, registrando 473mila spettatori con il 2.4% di share. Un risultato non molto soddisfacente che ha portato i vertici di Discovery a mettersi subito ai ripari annunciando un cambio di programmazione dello show, salvo poi tornare sui propri passi: scopriamo di più.

Like a Star, Nove corre ai ripari e annuncia il cambio serata

Il nuovo programma Like a Star non è iniziato nel migliore dei modi e il mercoledì sera non gli è stato particolarmente favorevole. Il nuovo format di Amadeus si è infatti ritrovato a sfidare competitor molto forti che, alla fine, hanno vinto a mani basse. Parliamo in particolare della Coppa Italia con Milan-Bologna sul Canale 5, che ha totalizzato 4.466.000 spettatori e il 21.7% di share, e delle repliche di Le Indagini di Lolita Lobosco 3 che hanno interessato 2.398.000 spettatori con il 12.8% di share.

Dopo il flop del debutto, i vertici hanno dunque cercato di mettersi ai ripari annunciando sul Nove un cambio di programmazione, ovvero il passaggio di Like a star dal mercoledì sera al martedì sera. Questo forse per cercare una serata con competitor leggermente meno forti tentando così di risollevare le sorti del nuovo format. Dando un occhio alla programmazione del martedì sera, però, troviamo proposte come Le Iene su Italia1, Belve su Rai2, il reboot americano di Doc – Nelle tue mani su Rai1 e via dicendo. Insomma, una serata che appare comunque per nulla favorevole.

Like a Star, cambio di programmazione? Nove lo annuncia, poi ci ripensa

E forse è proprio per la grande competizione del martedì sera che, poco dopo l’annuncio del cambio serata, il gruppo Discovery ha deciso di tornare sui propri passi e ripristinare il mercoledì sera per la diretta di Like a Star. Insomma, in altre parole, nulla di fatto. Prima ancora di mettere in atto quanto pensato, i vertici di canale Nove devono aver compreso che spostare il programma al martedì non avrebbe certo limitato la competizione delle altre reti. L’andamento del nuovo format dipenderà dunque solamente dall’apprezzamento dei telespettatori che, almeno per ora, sembrerebbero non aver gradito il programma tanto quanto sperato dai suoi ideatori. Non rimane quindi che attendere le prossime puntate per scoprire qualcosa in più sul futuro di Like a Star.

