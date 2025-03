Affari tuoi, disastro di Chiara e sul web impazzano le polemiche: “Alla faccia di Striscia” Serata pessima per la concorrente della Calabria, rimasta senza pacchi ‘pesanti’ e affondata alla Regione Fortunata. Per molti fan è la dimostrazione che smonterebbe le accuse di Striscia.

Dopo le emozioni e i 40mila euro vinta da Mariagrazia (con replica piccata del Dottore alle accuse di Striscia la Notizia), Affari Tuoi vive una puntata in tono minore con Chiara, la concorrente di Fuscaldo (Cosenza) che ha giocato con Stefano De Martino ieri sera, mercoledì 26 marzo 2025. Insegnante di cucina e pasticceria in un istituto alberghiero, la giovanissima calabrese è stata accompagnata in studio dal marito Antonino e ha iniziato la partita col pacco numero 14, che ha deciso di portarsi fino alla fine di una serata partita bene ma terminata come peggio non poteva. Ecco cosa è successo.

Affari Tuoi puntata ieri 26 marzo: cosa è successo

La puntata di Affari Tuoi con Chiara protagonista è partita a razzo, con un primo giro di chiamate che sembrava essere il prologo a una serata accompagnata dal soffio propizio della dea bendata. Ad inizio serata, infatti, la giovane ha pescato il pacco da 30mila euro come unico blu e poi un’infilata di rossi: 50, 10, 0, 200 e 20 euro. Ciò ha spinto il Dottore ha presentare una prima offerta altissima da 40mila euro. "Chi li ha mai visti" ha confessato Chiara, che però ha scelto di andare avanti vedendo peggiorare la sua situazione nel giro di pochi minuti. In rapida successione, infatti, ha visto sfumare 200mila, 100mila e 75mila euro, oltre a diversi pacchi rossi di media portata. Il Dottore le ha proposto due volte il cambio pacco, sempre rifiutato. E sul finire dalla partita la concorrente ha perso anche gli ultimi due rossi, quelli da 300mila e da 10 mila euro, dovendo così virare obbligatoriamente verso la Regione Fortunata. Qui ha puntato prima sulla Campania per vincere 100mila euro, a non era la scelta giusta. Quindi, in preda allo sconforto, ha chiesto a suo marito di scegliere la seconda Regione, ma anche l’opzione tentata da Antonino – la Liguria – non era quella vincente (Piemonte). Gli sposini, dunque, sono tornati a casa senza vincita e col morale sotto i tacchi. Uno stato d’animo testimoniato dall’espressione vitrea con cui Chiara ha chiuso la puntata, evidentemente delusa dall’esito nefasto della serata.

Le reazioni social e la polemiche con Striscia la Notizia

Il flop di Chiara e del marito nella puntata di Affari Tuoi del 26 marzo è stato accompagnato sui social da tantissimi commenti. In molti sul web hanno ironizzato sulla scelta finale (sbagliata) di Antonino alla Regione Fortunata. C’è chi ha scritto: "Spero che lui dorma in una stanza a parte e si possa chiudere dentro a chiave", oppure: ""Non vorrei essere nei panni del marito", e ancora: "Il marito è meglio che stia in silenzio, per il suo bene". Ma sul web ci sono anche diversi commenti dedicati alla diatriba con Striscia la Notizia, che negli ultimi giorni ha trasmesso diversi servizi a sostegno di una teoria clamorosa, ovvero che ad Affari Tuoi ci sarebbe una ‘regia oscura’ che mira a far arrivare i pacchi più alti a fine puntata per tenere agganciato il pubblico su Rai 1. Una teoria non confermata dall’esito della puntata di ieri, che ha visto uscire i pacchi più ‘pesanti’ prima del finale. "Stasera niente traini "potentissimi" alla faccia di striscia", ha polemizzato un utente su ‘X. "A Canale 5 non piace questo elemento che non suffraga la loro ipotesi", ha aggiunto un altro commentatore del web.

