Affari Tuoi, Martina sfiora il disastro (a causa del fidanzato) ma lo evita in extremis: il consiglio sbagliatissimo Nella puntata del 22 giugno, la partita di Martina, accompagnata dal fidanzato Maurizio che la sprona a proseguire nel finale, finisce bene: cosa è successo

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno domenica 22 giugno 2025. A giocare è Martina, concorrente della regione Piemonte (da Torino) e insegnante di sostegno di professione. Vicino a sé ha il pacco numero 5 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è il fidanzato Maurizio. Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: i Marron Glacé. Ecco cosa è successo nella puntata del 22 giugno di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 22 giugno 2025: cosa è successo

La partita comincia in maniera altalenante, perché se è vero che la coppia elimina una serie di pacchi blu, è anche vero che perde quasi subito i 300mila e i 200mila euro, insieme ai 30mila e 20mila euro, passando prima per un’offerta da 30mila euro – "Sono tanti. Lavoro da quando ho 18 anni. Ho sempre lavorato e studiato, mi sono sempre mantenuta gli studi. So cosa significa sacrificio, ma sono all’inizio" dice Martina – e poi per il cambio, che la coppia accetta, lasciando il pacco 5 per prendere il numero 11 a sensazione: "In realtà non rappresenta nessuna data particolare". Poi decide di non chiamare il pacco che aveva all’inizio e subito dopo fa due tiri decisamente fortunati: trova i Marron Glacé e Gennarino. Passa al numero 15 del Molise, che le ricorda la nonna, e se ne va un altro pacco blu. Arriva la seconda offerta del Dottore, che è al ribasso, e la concorrente rifiuta l’assegno da 15mila euro: "Questa cifra è ancora nel tabellone, ed è scontato: vado avanti" commenta. Subito dopo però escono i 50mila euro e De Martino dice: "L’imbuto si stringe, non ci sono più mezze misure".

Il Dottore propone un altro cambio e lei appare titubante: "Considerando che l’ultima offerta era bassa… tu cosa faresti?" chiede al fidanzato. Alla fine, dopo il suo consiglio, decide di rifiutare il cambio. A questo punto eliminano i 15mila euro e il Dottore si gioca il tiro successivo a carte: l’offerta è 10mila euro e lei dichiara che "non me la sento di accettare". Quindi ringrazia e prosegue la sua corsa verso i 100mila euro, la cifra più alta sul tabellone. Poi scoprono che nel pacco pescato a inizio puntata c’erano 5mila euro. Una volta aperto il numero che contiene 10mila euro, Stefano De Martino ricorda che "ora si può vincere tutto o niente", perché restano in gioco 5 euro, 50 euro, 200 euro e 100mila euro. Ora il Dottore propone il cambio ancora una volta e Martino lo accetta per la seconda volta, prendendo in questo caso il 4 della Sicilia, perché "è la mia data di nascita, è il mese in cui è nato mio fratello, mi sono laureata ad aprile. Poi ho vissuto anche in Sicilia". Nel pacco 11 c’erano solo 200 euro ed è grande festa in studio.

Martina chiede 50mila euro al Dottore, che però ne offre solo 18mila euro, mille a puntata: "Non mi cambiano sicuramente la vita, ma sono comunque soldi" afferma la concorrente, ma il fidanzato la pensa diversamente: "Sono un bel sostegno ma siamo qui anche per giocare, no? Per un tiro… ma non è detto che avremo altre offerte. Io comunque rifiuterei, siamo qui per divertirci, penso sia già un successo essere qua". Ma lei accetta l’offerta: "Non me la sento di rifiutare 18mila euro". Al termine della partita, la coppia scopre che nel proprio pacco aveva 50 euro: i 100mila euro sono nel numero 9. De Martino chiude la puntata definendo la scelta di Martina (di accettare l’assegno) "Un gol al novantesimo".

