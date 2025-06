Affari Tuoi, Valentina snobba i nonni e poi se ne pente: 300mila euro sfumati per un clamoroso errore Nella puntata del 21 giugno, la partita di Valentina finisce bene nonostante la beffa nel gran finale, quando restano 0 euro e 300mila in gioco: cosa è successo

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno sabato 21 giugno 2025. A giocare è Valentina, concorrente della regione Umbria che ha un negozio di abbigliamento. Vicino a sé ha il pacco numero 19 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è il fidanzato Matteo. "Già ci conoscevamo, poi a una cena è scattata la scintilla" racconta lui, ma la concorrente specifica: "In realtà all’inizio mi stava antipatico, ora vorrebbe andare a convivere". Per scaramanzia, Valentina ha chiesto a Matteo di indossare le mutande al contrario, ma il giovane svela di non averlo fatto: "Ci siamo buttati un po’ di sale alle spalle però" aggiunge lei.

Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: la Rocciata, un dolce. Ecco cosa è successo nella puntata del 21 giugno di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 21 giugno 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la puntata di Valentina e Matteo? La partita comincia piuttosto male, perché eliminato subito dal tabellone i 30mila euro, 100 euro, 200mila euro – "Me lo sentivo, la pacchista ha occhiali troppo grandi e troppo rossi" commenta De Martino -, 500 euro e i 100mila euro, tra gli altri. Il Dottore propone il cambio, ma i due fidanzati sono in constrasto: lui eviterebbe di lasciare il 19, lei invece sembra convinta del contrario: "Non mi dice nulla questo numero, è vero che il destino me lo ha fatto prendere ma accetto il cambio". La concorrente lascia il numero 19 per prendere il 18, ma decide di aspettare ad aprire il pacco iniziale e poi trova la Rocciata, il piatto tipico della giornata che va in Lombardia. Poi un colpo di fortuna e un’altra batosta: oltre a Gennarino, se ne vanno i 50mila euro.

La prima offerta del Dottore è 24mila euro, ma Valentina rifiuta subito l’assegno. Una volta persi anche i 15mila euro, 20 euro (nel pacco pescato a inizio puntata e finito in Valle d’Aosta) e 5mila euro, il Dottore torna alla carica con il cambio: "Perché ce lo offre? Ci vuole togliere qualcosa? Non me la sento, rifiutiamo" dice Valentina prima di perdere anche i 75mila euro. Dopo un sospiro dettato dalla delusione, la concorrente si limita a dire "va bene". A questo punto Pasquale Romano si gioca un tiro a carte e Valentina pesca l’offerta, pari a 24mila euro. "Tosta, ma rifiutiamo". Poi esce 1 euro e a seguire il Dottore offre 30mila euro per non fare un tiro: "Per un tiro… se troviamo i 300mila però… c’è quello 0 che mi dà fastidio, dobbiamo ballare" dice la concorrente che poi fa tritare l’assegno. Subito dopo chiama un pacco che rappresenta una persona a cui tiene molto ma che non c’è più: "Magari mi porta fortuna" dice. Nel pacco ci sono 10mila euro e il Dottore propone il cambio: "Perché? Vuole levare o vuole aiutare?". Il fidanzato dice "In questo momento è molto difficile, io un tiro però lo farei", ed è poi lei a prendere la decisione finale: "Non so cosa pensare. Sono tutti numeri significativi. Teniamo il pacco".

Quando chiama il 17 della Calabria, De Martino le fa notare l’incoerenza, essendo valentina molto scaramantica, ma lei spiega: "Gli altri numeri sono tutti significativi per me, ho messo davanti il cuore". Le va benissimo, perché nel 17 ci sono solo 10 euro. Con un’offerta di 40mila euro in mano, la concorrente è titubante: "Io andrei avanti, questi soldi mi invogliano, però è tosta. Arrivata a questo punto con questi numeri, io non saprei neanche quale chiamare. Questi soldi mi farebbero molto comodo, quindi ringrazio il Dottore e accetto l’offerta". La partita prosegue con l’uscita dei 200 euro e dei 20mila euro, quindi restano nel gran finale i 300mila euro e 0 euro: lui pensa che nel 18 non ci sia niente, lei crede di avere tutto: "Vedo che siete d’accordo come sempre" ironizza il conduttore. Scopriamo che il 18 e il 9, l’altro numero ancora lì, rappresentano il giorno della nascita delle loro due nonne che ora non ci sono più: "Una mattina ero a casa da sola e mi si è accesa la televisione alle 7 proprio sul canale 9" aggiunge Valentina. Poi la beffa: nel suo pacco c’erano ben 300mila euro, ma almeno la concorrente torna a casa con 40mila euro in tasca.

