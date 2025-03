Stefano De Martino, il futuro in Rai passa (solo) da Affari Tuoi. L’addio a STEP e l’idea clamorosa per il 2027 Secondo quanto riportato da Dagospia, il conduttore partenopeo sarebbe pronto al 'grande salto' in azienda. E non mancano le ipotesi choc sul dopo Carlo Conti. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Stefano De Martino sogna in grande. Dato il successo clamoroso del conduttore, ormai padrone indiscusso di Affari Tuoi, sembra arrivato il momento di un meritato salto di qualità. Lo pensano in molti, tra fan e spettatori, e pare che anche a Viale Mazzini si stia ragionando in questa direzione. Oggi Dagospia parla infatti di un De Martino che si sarebbe "montato la testa", intenzionato cioè a diventare volto esclusivo di Rai 1 e abbandonare, forse, gli altri impegni in Rai. Con un’ipotesi, non così remota, di arrivare in pole position all’appuntamento con il primo Sanremo post-Carlo Conti. Ecco i dettagli.

Stefano De Martino, il futuro in Rai lontano da STEP

"Stefano De Martino si è montato la testa", scrive con tono ironico Dagospia. Pare infatti che il conduttore partenopeo, ormai nuova stella in Rai, "abbia intenzione di mollare le redini di ‘Stasera tutto è possibile" su rai2 per…concentrarsi solo su Rai1". Una mossa che sarebbe gradita anche ai vertici di Viale Mazzini, pronti a quanto pare ad affidargli "prime serate ed eventi speciale e, forse, anche il programma di Capodanno".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma il vero obiettivo, ovviamente, è arrivare pronti per l’inizio del 2027. Perché la conduzione di Sanremo potrebbe essere, per allora, decisamente alla portata di De Martino. Che nel frattempo avrebbe consolidato il suo dominio in Rai come volto di punta della rete ammiraglia.

Le altre voci in Rai su Stefano De Martino

A parlare per primo di queste ipotesi è stato Roberto Alessi, in un articolo uscito su MowMag. "Mi danno per certo che Stefano De Martino", ha scritto il giornalista, "con il nuovo anno, parlo della stagione 2025/2026, non apparirà più a Stasera tutto è possibile. In pratica segue la stessa strada che aveva fatto Amadeus che con Stasera tutto è possibile aveva avuto un successo personale strepitoso, ma poi ha pensato bene di mollare il colpo e dedicarsi solo a Rai 1. Pare che De Martino abbia intenzione di diventare solo un personaggio dell’ammiraglia, e di non apparire in nessun’altra rete, men che meno su Rai 2 che è considerato un po’ la Cenerentola delle reti Rai".

"Per lui si aprono altri progetti", prosegue sempre Alessi, "ma soprattutto sembra proprio che si stia preparando per il salto di qualità massimo, ossia la conduzione di Sanremo 2027. Per cui, per l’anno prossimo lo vedremo solo nella trasmissione dei pacchi e probabilmente in qualche prima serata o eventi straordinari. C’è già chi ipotizza anche il programma di Capodanno, che è sempre molto gratificante per i conduttori di Rai 1".

Per scoprire il destino di De Martino dovremo però attendere. Almeno fino alla definizione dei palinsesti Rai per la prossima stagione. Ma le stelle, ora, sembrano davvero allineate per far volare l’ex ballerino nel pantheon dei conduttori italiani. E non saranno certo le sporadiche critiche (si veda Aldo Grasso) a fermare l’avanzata in Rai dell’ex pupillo di Maria De Filippi.

Potrebbe interessarti anche