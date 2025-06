Affari Tuoi, Alessio non dà retta alla nonna e va 'a pari' con il Dottore. Social scatenati: "Menomaleee" Il pacchista della Lombardia gioca con la nonna (più audace di lui) e alla fine si porta a casa il suo gruzzoletto

A giocare al centro studio di Affari Tuoi, nella puntata di giovedì 26 giugno 2025 del seguitissimo game show guidato da Stefano De Martino, è Alessio, il pacchista della Lombardia. Alessio, detto "‘o track", per la somiglianza ad un personaggio della serie tv Mare Fuori. Alessio gioca insieme alla nonna Maria Michela detta Lucia che, nel corso della partita lo sprona sempre ad andare avanti e a superare la sua prudenza. Il loro pacco di partenza è il numero 20. La specialità della puntata, come sempre portata in studio dal fido Thanat è una bottiglia di Franciacorta.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 26 giugno 2025

Il primo giro di tiri, anche se ne vanno i 5mila, i 30mila e i 50mila euro, protegge tutto il podio, e il Dottore è costretto a fare una prima offerta parecchio sostanzioso: da 40mila euro. Alessio e la nonna rifiutano e vanno avanti. Il primo pacco davvero grande, da podio, che se ne va, è quello da 100mila euro.

Subito dopo Alessio sceglie il Trentino perché è una regione a lui molto cara: ci andava sempre a fare giri in moto con uno zio, figlio della nonna che gli è accanto, che proprio per un incidente di moto è scomparso. E, purtroppo, in quel pacco ci sono i 300mila euro. Grandissima delusione, ma bisogna andare avanti e il pacchista della Lombardia sceglie di accettare il cambio: lascia il suo pacco numero 20 per prendere il numero 15. Avrà fatto bene? Apre subito il pacco numero 20 e ci trova 10mila euro. Ancora resistono in gioco i 200mila e i 75mila euro.

L’offerta successiva del Dottore è di 20mila euro, ed è la nonna a suggerire ad Alessio, che la ascolta, di andare avanti. Il tiro successivo è fortunato, esce un pacco blu, subito dopo Alessio viene messo in crisi dal Dottore che offre il cambio ma, alla fine, rifiuta. Purtroppo, subito dopo escono i 200mila euro. A questo punto Alessio deve puntare ai 75mila euro, l’unica vincita allettante rimasta in tabellone Quindi il Dottore approfitta spudoratamente della situazione e, per tre tiri, offre 10mila euro, meno del pacco rosso più piccolo che è di 15mila euro. Alessio sta per accettare, quando nonna Maria Michela dice: "Vai avanti" e lui, immediatamente si convince e l’assegno finisce tritato.

Subito dopo escono i 15mila euro, poi 50 euro e 100 euro. Finora aveva ragione la nonna. Rimangono in gioco due pacchi rossi (20mila e 75mila euro) e uno blu (10 euro). Il Dottore offre 20mila euro, la nonna vuole andare avanti, Alessio invece, è molto più titubante. Alla fine, Alessio decide di accettare l’assegno e di chiudere la partita. E alla fine, si scopre che è quella la stessa cifra che aveva nel pacco 15: nessun rimpianto dunque

Le reazioni social alla partita di Alessio

E c’è da dire che Alessio, riscuote la simpatia del pubblico social di Affari Tuoi che infatti, alla fine, festeggia con lui, ecco alcuni commenti: "Meno maleeeeeee", "Io che faccio il tifo per Alessio come se fosse mio fratello", "Alessio ‘o track hai vinto in ogni caso", "Stefano sta facendo di tutto per farlo andare avanti". Ma la grande protagonista dei commenti sui social e nonna Maria Michela, che ha bucato i cuori del web con la sua tenerezza e il sul affatto per il nipote. C’è chi scrive: "Dolcissimo comunque questo ragazzo insieme a sua nonna", e ancora: "La nonna che vuole giocare è fortissima", "Che bello il rapporto di O track con la nonna. Cuoricini", "Che bravo questo ragazzo,la sua nonna una donna meravigliosa contenta per loro".

