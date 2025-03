Affari Tuoi, la nuova accusa di Striscia: "Vincite pilotate, ci hanno ferito", anche Amadeus tirato in ballo Il tg satirico accusa il game show: vincite distribuite a tavolino per favorire il conduttore e ostacolare la concorrenza come Amadeus e lo stesso Striscia.

Striscia la Notizia torna ad attaccare Affari Tuoi, sollevando dubbi sulla casualità delle vincite. Secondo quanto emerso nei servizi andati in onda il 18 e il 19 marzo, il programma condotto da Stefano De Martino non si baserebbe esclusivamente sulla fortuna, ma su un sistema di distribuzione dei premi controllato da un budget prestabilito.

L’inchiesta di Striscia contro Affari Tuoi di Stefano De Martino

Da tempo Affari Tuoi è nel mirino di Striscia la Notizia, ma il recente servizio ha fornito nuove prove che metterebbero in discussione il meccanismo del gioco. Il tg satirico ha evidenziato come, nelle prime settimane di trasmissione, le vincite siano state molto alte, con una media iniziale di 48.394 euro a puntata nel mese di settembre. Secondo Striscia, questo sarebbe stato un espediente per favorire il nuovo conduttore e consolidare il consenso del pubblico intorno a lui.

L’attacco alla concorrenza: da Amadeus a Striscia la Notizia

Inoltre, l’ipotesi avanzata è che la strategia delle vincite più alte sia stata utilizzata anche per danneggiare la concorrenza, in particolare Chissà chi è, il nuovo programma di Amadeus su Nove. "Si vuole creare attorno al nuovo conduttore affezione e consenso", sostiene Striscia, ma al tempo stesso si sarebbe cercato di contrastare il debutto del nuovo game show di Amadeus. Infatti, la settimana in cui l’ex conduttore di Affari Tuoi ha esordito su Nove, i premi nel gioco dei pacchi sono schizzati alle stelle: "Risultato: Amadeus affondato, Striscia la notizia ferita e TG2 morto", sottolineano nel servizio.

Il calo delle vincite dopo il boom iniziale

Dopo il periodo iniziale di vincite elevate, il budget destinato ai premi sarebbe stato riequilibrato. I dati riportati da Striscia mostrano come la media sia progressivamente scesa nel corso dei mesi: 31.803 euro a ottobre, 26.640 euro a novembre e 17.413 euro a dicembre. Il servizio sottolinea che ciò non sarebbe frutto del caso, ma di una gestione programmata delle vincite.

Un meccanismo già consolidato, secondo l’inviata del tg satirico, e non una novità assoluta: "Un metodo antico e consolidato, usato anni addietro anche negli anni di Max Giusti". Il tutto confermerebbe l’idea che Affari Tuoi non sia un gioco basato esclusivamente sulla fortuna, ma su una gestione mirata dei premi per controllare il budget.

