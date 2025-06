Affari Tuoi, Fabio straccia un assegno da capogiro e sconvolge il Dottore: “Me cojo*i”. Web in rivolta: “Il karma esiste” Nella puntata del 12 giugno su Rai 1, Fabio ha il pacco da zero euro ma ne chiede 150mila, poi l’epilogo agghiacciante: cosa è successo.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La puntata di Affari Tuoi di giovedì 12 giugno, condotta da Stefano De Martino, ha visto protagonista Fabio, concorrente valdostano per la Valle d’Aosta, accompagnato dalla moglie Valentina, con cui è sposato da 10 anni. La partita di Fabio è stata una vera montagna russa, ricca di scelte coraggiose e momenti esilaranti, culminati nel celebre sfogo del Dottore: "Me coj**… me complimento". Eppure, nonostante la grinta, la serata si è conclusa con un fiasco colossale. Ecco come è andata.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri (12 giugno)

Fabio, perito agrario libero professionista, ha iniziato la sua avventura con il pacco numero 3. Il primo giro di chiamate ha visto ‘saltare’ 200 euro, 10mila euro, 100mila euro, 20 euro, la polenta concia e 30mila euro. Il Dottore ha iniziato subito a far sul serio mettendo sul piatto 34mila euro, cifra declinata da Fabio e Valentina: "Siamo qui per giocare e divertirci, andiamo avanti". La partita ha preso una piega interessante con l’apertura di pacchi contenenti 500 euro, 50mila euro e 15mila euro. Il Dottore ha proposto il cambio tra i pacchi, ricevendo l’ok del concorrente che ha scelto il numero 14 lasciando il 3. Aprendo subito il suo pacco precedente, Fabio ha scoperto che conteneva solo 1 euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Proseguendo, Fabio ha eliminato il pacco con 100 euro e Gennarino (ormai sempre più star di Affari Tuoi e affiatatissimo con De Martino), mentre il Dottore ha rilanciato un’offerta di 40mila euro, nuovamente rifiutata dal concorrente nonostante l’importanza della cifra proposta. Poco dopo Fabio ha scoperto il pacco con 200mila euro, uno dei premi più alti rimasti sul tabellone, ma ha deciso di continuare a giocare, rifiutando anche un nuovo cambio proposto.

Dopo aver cancellato dal tabellone il premio da 50 euro, il concorrente si è visto chiedere dal Dottore quale cifra avrebbe voluto per chiudere la partita. Senza esitazione, Fabio ha sparato altissimo: "150mila euro". A quel punto il Dottore, con un’espressione mista a sorpresa e ironia, ha esclamato: "Me cojo me complimento", un siparietto che ha subito fatto il giro del web.

Nonostante le risate, la partita non è migliorata. Fabio ha trovato il pacco con 5 euro e rifiutato ancora 40mila euro, poi ha aperto il pacco da 20mila euro. A 4 tiri dalla finale, sul tabellone sono rimasti in gara i pacchi con 0 euro, 5mila euro, 75mila euro e 300mila euro, ma a quel punto la buona stella del concorrente si è eclissata definitivamente. Fabio ha infatti pescato prima i 300mila euro e poi – dopo aver declinato la proposta di cambio pacco – anche il premio da 75mila euro. Dopo aver scoperto che nel suo pacco c’erano 0 euro, Fabio ha svoltato verso la Regione Fortunata, ma il ‘miracolo’ non gli è riuscito. Ha scelto la Valle d’Aosta per 100mila euro e l’Umbria per 50mila euro, ma il premio era in realtà nel Friuli Venezia Giulia. Così la sua avventura si è conclusa con una sconfitta amara e con nessuna vincita in tasca, oltre al grande rammarico di aver rifiutato un assegno da 40mila euro.

La partita di Fabio spacca i social: le reazioni

La puntata di Affari Tuoi di ieri (12 giugno) con protagonista Fabio ha scatenato numerose reazioni sul web. Molti utenti hanno apprezzato il concorrente per la sua simpatia ed educazione. C’è chi ha scritto: "Ti meritavi il mondo", oppure: "Peccato per un concorrente di grande signorilità!". Tuttavia, non sono mancati i commenti critici nei confronti delle sue scelte, soprattutto riguardo al rifiuto dell’offerta da 40mila euro, definita da più spettatori un’occasione da non perdere: "A me quando vanno a casa senza soldi non dispiace, una offerta da 40,000 € non si rifiuta, il karma esiste" ha scritto un utente. E ancora: "Ha rifiutato 40 mila euro. Non puoi fare fesso al Dottore", "Non gli servono evidentemente!!!!", "L’ingordigia di vincere di più….. ha rifiutato 40 Mila e se n’è andato a casa con zero".

Potrebbe interessarti anche