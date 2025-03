Affari Tuoi, Mariagrazia piange e il Dottore 'smonta' Striscia. La replica alle accuse durante la puntata Nella puntata di ieri, 25 marzo, il Dottore ha replicato agli attacchi del Tg Satirico (senza citarlo): “La statistica uccide il gioco, qui c’è l’aleatorietà”.

Puntata con colpo di scena ad Affari Tuoi. Dopo le accuse di Striscia la Notizia, che da giorni trasmette servizi in cui si insinua una presunta ‘regia’ occulta volta a portare i pacchi più alti nei minuti finali per tenere alta l’attenzione del pubblico, ieri sera il ‘Dottore’ ha mandato un messaggio probabilmente indirizzato proprio al TG Satirico e alle sue inchieste. Non una citazione diretta, ma una frase sibillina arrivata durante la partita di Mariagrazia sulla ‘aleatorietà’ che domina il game show di Rai 1. Ecco cosa è successo

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri (25 marzo 2025)

Mariagrazia di Sorso, operatrice sanitaria della Sardegna, è stata la concorrente estratta a sorte per giocare con Stefano De Martino nella puntata di Affari tuoi di martedì 25 marzo. Al suo fianco il padre Antonio, infermiere in pensione, mentre la specialità regionale della serata (nonché premio beffa) è la fregola. Dopo aver pescato quasi subito il pacco da 200mila euro, la giovane sarda ha deciso di adottare una strategia sui generis, aprendo cioè quei pacchi che, a suo avviso, statisticamente avrebbero dovuto contenere somme più importanti. Una mossa sorprendente ma azzeccata, perché nelle chiamate successive Mariagrazia è riuscita a rimettersi in carreggiata arrivando sul rettilineo finale della sua partita con un tabellone promettente e due premi importanti ancora in gioco: 300mila e 75mila euro.

La bordata del ‘Dottore’ a Striscia la notizia: "Statistica uccide il gioco"

E qui è arrivata la stoccata di Affari Tuoi a Striscia la Notizia. Tutto a un tratto, infatti, De Martino ha chiamato in causa il Dottore, osservando: "Qui si insiste con la statistica…". La replica di Pasquale Romano è stata sibillina ma ficcante: "La statistica uccide il gioco, qui ci sono sensazioni, questo gioco è aleatorietà" parole suonate a molti come una evidente frecciata a Striscia la Notizia, che ha basando le sue inchieste contro Affari Tuoi proprio su teorie statistiche.

Mariagrazia, festa ad Affari Tuoi con 40mila euro

Dopo aver accettato la proposta di cambio pacco (lasciando il 19 per il 9: scelta azzeccata, visto che il primo conteneva solo 10 euro), Mariagrazia si è ritrovata con tre pacchi – 300mila, 5mila, 20 euro – e una scelta difficile da prendere. Il Dottore, infatti, ha messo sul piatto un assegno da 40mila euro per chiudere la partita. "Prima di tutto voglio ringraziare tutti" ha detto la concorrente in lacrime. "L’esperienza è stata bellissima, ma io accetto l’offerta". La concorrente ha accettato i 40mila euro, quindi, e la puntata si è chiusa col sorriso: nel suo pacco c’erano i 5mila euro.

