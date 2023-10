X Factor 23: Morgan distrugge Bellissima di Annalisa, Animaux Formidables eliminati Ieri, su Sky Uno e Now, è andato in scena il primo Live del talent show: ecco il recap della serata e chi ha passato il turno.

Ieri sera, su Sky Uno e Now, è andato in scena il primo Live di X Factor 2023, una puntata all’insegna del talento dei 12 artisti in gara, ma anche delle polemiche da parte, manco a dirlo, di Morgan. Due manche hanno scandito il ritmo del primo e secondo tempo, con l’intermezzo gestito dalla super ospite Laura Pausini, che ha portato sul palco dell’X Factor Arena di Assago un medley dei suoi più grandi successi.

A tenere le fila della kermesse, un elegante Francesca Michielin, che in chiusura ha anche annunciato la novità di questa edizione, ossia il ripescaggio di un concorrente tra quelli esclusi ai Boot Camp: la scelta tramite voto del pubblico sarà tra Astromare, Manifesto, Alice B e Anna Castiglia. I due più votati se la vedranno al secondo Live e il vincitore potrà tornare in gara. Ora, andiamo a vedere insieme cosa è successo ieri sera, tra polemiche, talento e la prima eliminazione.

X Factor 2023, i concorrenti della prima manche e le polemiche di Morgan

Dopo l’esibizione in apertura di Francesca Michielin, e la presentazione dei giudici con le rispettive squadre, la gara del primo Live di XF23 è entrata nel vivo. I primi a esibirsi sono i Sick Teens (Morgan) con un remake dei Beatles. La palla poi passa a Matteo Alieno (Ambra) con una versione riarrangiata del brano Bellissima di Annalisa. Qui la prima polemica di Morgan che trova la canzone "Armonicamente inesistente", ma ammette che il concorrente è riuscito a valorizzarla. Seguono l’energia di Maria Tomba (Fedez) con la cover di Diavolo in me di Zucchero, Solito Dandy (Dargen) che porta Battiato e La canzone dei vecchi amanti, gli Animaux Formidables (Morgan) con I Love Rock ‘N Roll degli Arrows e SARAFINE (Fedez) con una versione di L’Amour Est Un Oiseau Rebelle (Habanera) di Georges Bizet.

I meno votati della prima manche dei Live e il medley di Laura Pausini

Prima manche conclusa e arrivano i risultati del televoto che decretano i primi concorrenti a rischio eliminazione. I meno votati sono gli Animaux Formidables della squadra di Morgan, che se la vedranno poi con il concorrente a rischio dopo il secondo tempo. Infine, tra le due manche l’attesissima Laura Pausini, super ospite di questo primo Live di X Factor 2023, che ha portato un medley dei suoi successi e il singolo Durare, tratto dal nuovo album Anime Parallele.

La seconda manche dei Live e i primi eliminati di X Factor 2023

Aprono il secondo tempo del primo Live di XF 23 gli Stunt Pilots (Dargen) con una versione rivisitata nel testo di How will I Know di Whitney Houston. Poi arriva la sensibilità di Selmi (Morgan) che canta Parole che si dicono, di Ivano Fossati. La gara va avanti con il giovanissimo Gaetano De Caro (Ambra) che ha interpretato un brano di Mina, La mente torna; Asia (Fedez) con le sue barre in italiano su Empire State Of Mind di Jay Z+ Alicia Keys; Settembre (Dargen) che interpreta Stavo pensando a te di Fabri Fibra; e infine la favorita dai sondaggi, Angelica (Ambra) con Nothing Compares 2 U di The Family, versione Sinéad O’Connor.

Il meno votato di questa seconda manche è stata Asia che si è sfidata sul palco contro gli Animaux Formidables, vincendo e mandando a casa la coppia di concorrenti di Morgan. Qui una nuova polemica da parte dell’ex Bluvertigo: a votare l’eliminazione, infatti, sono stati i giudici, e lui avrebbe voluto arrivare a un pareggio, per poi andare nuovamente al televoto e far scegliere il pubblico. Ha così dato la colpa ai suoi colleghi per non aver scelto quella strada, a suo giudizio più obiettiva.

