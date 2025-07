Reazione a Catena, le 'Uscio e Bottega' vanno in tilt e i social le stroncano (e sono spietati): "Non meritavano" Nella puntata dell'11 luglio, non mancano gaffe e 'percorsi' sbagliati, ma nemmeno polemiche sui social per la performance delle campionesse: cosa è successo

Nella nuova puntata di Reazione a Catena, condotta da Pino Insegno nel preserale di Rai Uno venerdì 11 luglio 2025, i ‘Volpacchiotti‘ – il portavoce Attilio, Giulio e Roberta – sfidando le campionesse ‘Uscio e Bottega‘, il trio tutto al femminile composto da Sara, la portavoce Martina e Valentina, che questa sera mantengono il titolo ma non portano a casa il montepremi. Ecco cosa è successo nella puntata dell’11 luglio di Reazione a Catena.

Reazione a Catena, puntata 11 luglio 2025: cosa è successo

Dopo la prima manche, le campionesse indovinano la catena musicale iniziale, e trionfano anche nel gioco successivo, nonostante una piccola gaffe quando con ‘scatole’ scelgono le lettere ‘Ci’ ma non sanno dire il perché. E’ Martina a chiedere il motivo della loro stessa decisione – dopo che il conduttore le chiede di spiegarglielo – alla sua amica Sara, che commenta soltanto "mi piaceva CI". E in effetti è quella giusta. Poi la seconda catena musicale, la cui canzone questa volta viene trovata dai nuovi arrivati ed è "Dove si balla" di Dargen D’Amico (la prima era "Gloria" di Umberto Tozzi).

Le Uscio e Bottega riescono a finire la prima catena di Una tira l’altra e a portarsi a casa la zip del valore di 15mila euro, mentre nei "Quando, come, dove, perché" aiutano i nuovi arrivati a indovinare la seconda storia, ipotizzando parole come "statua" e "libertà": la soluzione, infatti, era Statua della Libertà. La seconda catena di Una tira l’altra è dei nuovi arrivati, che però passano la zip da 20mila euro alle campionesse: sono loro a prendersi i soldi indovinando la combinazione corretta.

Gli sfidanti perdono poi la possibilità di aggiudicarsi 5 secondi in più con la zot, e infatti devono giocare all’Intesa Vincente con 5 secondi in meno rispetto alle avversarie. I ‘Volpacchiotti’ trovano O parole (record negativo assoluto di questa edizione?), ma sui percorsi per far comprendere i termini sono forti. Peccato per i tempi lunghi e che non sappiano che Città del Capo è la Capitale del Sudafrica. Le ‘Uscio e Bottega’ invece se la cavano un pochino meglio ma non eccellono visto che trovano solo 4 parole, anche perché di telegrammi non ne mancano durante i percorsi.

Le campionesse quindi si riconfermano tali e giocano all’Ultima Catena per 114mila euro, montepremi potenziale dimezzato più volte nel corso del viaggio verso la parola finale, fino a scendere a 7.125 euro. Al termine della catena resta il termine "fresco" e sotto le lettere "SP" all’inizio e "O" alla fine. Le tre donne decidono di comprare il Terzo Elemento, che è "Riflesso". Le campionesse puntano su "Specchio" per 3.563 euro, ma la parola giusta è "Spontaneo".

Le reazioni sui social

Dopo la puntata dell’11 luglio 2025 di Reazione a Catena, non mancano le reazioni sui social. Di queste ne riportiamo solo alcune: "Ultima parola difficile ma comunque non meritavano assolutamente", "‘Specchio riflesso senza risposta’ è un detto? (lo scrive perché lo dice Martina quando spiega perché ha puntato sulla parola ‘Specchio’, ndr)", "Gli strafalcioni detti da Martina durante la puntata, e che continua a dire, non si possono contare su 10 dita….", "Martina è insopportabile", "Cioè, queste tre hanno mandato a casa le campionesse…", "Come hanno fatto a diventare campionesse?", "Ora è diventato di moda vantarsi di essere ignoranti".

