X Factor rivoluziona gli Home Visit (e fa centro): le squadre sono formate Fedez, Ambra Angiolini, Morgan e Dargen D'Amico hanno selezionato i concorrenti da portare ai live show: ecco com'è andata l'ultima puntata di audizioni.

Ieri sera, giovedì 19 ottobre, abbiamo assistito agli Home Visit di X Factor, l’ultimo e decisivo passo che ha portato 12 talenti ai live show in programma dalla prossima settimana. Dimenticatevi, però, l’atmosfera tesa e carica di tensione a cui siamo sempre stati abituati in questa fase, che da sempre è per gli aspiranti concorrenti quella più complicata, nella quale giocarsi il tutto e per tutto. Per l’edizione 2023, il talent show di Sky Uno ha deciso di puntare sulla leggerezza, stravolgendo completamente il format degli Home Visit e trasformandoli in un momento di condivisione e spensieratezza tra i giudici e i loro ragazzi. Scopriamo com’è andata, e chi sono i concorrenti ufficiali di X Factor.

Gli Home Visit di X Factor: tutte le squadre

Per quest’anno, X Factor ha dunque dato una svolta agli Home Visit, eliminando (per quanto possibile) la tensione e trasformando l’audizione più importante dei concorrenti in una giornata di totale relax. Le squadre, insieme ai rispettivi giudici, hanno infatti condiviso un giorno in un posto speciale, scelto dai giudici, trascorrendo del tempo insieme, parlando e conoscendosi meglio. Si ratta di una nuova strategia adottata da Fedez, Ambra Angiolini, Morgan e Dargen D’Amico per creare nuove connessioni con i propri talenti, non più limitandosi ad ascoltare le loro esibizioni ma cercando di capire chi siano davvero.

Fedez ha deciso di portare la sua squadra in una villa con piscina, trascorrendo una giornata con una perfetta atmosfera da gita scolastica: chiacchiere, scatole di pizza, divertimento e qualche gossip (come non parlare del dissing avvenuto tra Asia e Alice nei Bootcamp). Il rapper, dopo essersi apertamente confrontato con i suoi concorrenti, li ha ascoltati nella loro esibizione decisiva. Alla fine, la sua scelta è ricaduta su Sara Sorrenti, Maria Tomba e Asia Leva. Qualche polemica da parte del pubblico su quest’ultima, giudicata troppo saccente ed esaltata.

È stato poi il turno di Ambra Angiolini, che ha passato la giornata con la sua squadra in un meravigliosa tenuta in collina e ha proposto ai concorrenti un gioco particolare: ognuno era libero di proporre un’attività da svolgere tutti insieme. Tra gare di apnea (che Ambra ha brillantemente vinto), meditazione e cucina, i concorrenti si sono poi esibiti con i loro cavalli di battaglia per ottenere un posto ai live. Convincenti e sensate le scente di Ambra: Gateano De Caro, Matteo Pierotti e Angelica Bove.

Da Morgan non potevamo aspettarci nulla di prevedibile, e infatti ha convocato la sua squadra in una villa da film horror, autodefinendosi un vampiro. Il giudice ha esplorato a fondo i mondi dei propri concorrenti, parlando a lungo con ognuno di loro per capire quale percorso vorrebbero seguire (e cimentandosi anche in una partita a tennis). Le sue scelte, al contrario delle precedenti, hanno creato qualche dubbio nel pubblico: Morgan ha selezionato Nicolò Selmi, i Sickteens e gli Animaux Formidables. Questi ultimi non convincono per nulla gli spettatori – così come non avevano convinto gli altri giudici – e sono per lui una scommessa.

Infine, Dargen D’Amico è partito con il suo team per una gita in montagna, all’insegna della sopravvivenza. Tra una battuta di pesca improvvisata e una grigliata non perfettamente riuscita, il giudice ha avuto modo di conoscere meglio i suoi concorrenti e di fare le sue scelte. Dargen porta ai live Andrea Settembre, gli Stunt Pilots e Fabrizio Longobardi alias Il Solito Dandy. Ancora una volta, questa squadra è giudicata dal pubblico come "la più debole", ma tutto si deciderà durante i live.

