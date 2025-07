Sarabanda Celebrity travolto dalle polemiche, le figuracce degli ospiti: "Ma che dite!". E Nancy Brilli si dà della "scema" Nella puntata di Sarabanda Celebrity gaffe e polemiche, ma anche qualche commento positivo in vista dell'edizione nip: cosa è successo e le reazioni social

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Ieri sera, domenica 13 luglio 2025, è andata in onda la penultima puntata di Sarabanda Celebrity, il programma musicale condotto da Enrico Papi che presenta sempre ospiti di grande richiamo. Per la squadra femminile, infatti, questa volta erano in studio Anna Tatangelo, Nancy Brilli, Asia Argento e Martina Colombari, mentre quella degli uomini era composta dagli immancabili Sergio Friscia, mattatore della serata, e Alvin, aiutati in tale occasione da Mauro Repetto ed Enzo Miccio. E’ proprio quest’ultimo team che nel 7×30, dove a sfidarsi sono stati Friscia e Argento, ha trionfato sulle donne grazie allo spareggio finale. Ecco cosa è successo a grandi linee e le reazioni sui social durante e dopo la puntata di Sarabanda Celebrity.

Sarabanda Celebrity, puntata 13 luglio 2025: cosa è successo e reazioni negative sui social

Durante la puntata di Sarabanda Celebrity, non sono mancate né polemiche é reazioni positive, queste ultime di gran lunga in minor quantità rispetto alle prime. Sin dall’inizio un utente su ‘X’ ha criticato la parlantina di Enrico Papi, scrivendo "Maronn’ mia, ma quanto parla Papi a #SarabandaCelebrity?! Qualcuno gli dica di zittirsi un po’, soprattutto quando devono indovinare canzoni di fila e lui, parlando sopra la musica, non fa capire un caz…". Poi la serata prosegue con una polemica sulla poca partecipazione di Nancy Brilli, che sembra non conoscere nessuno dei brani, nemmeno alcuni che hanno fatto la storia della musica: "La brilli sembra che non abbia mai sentito una canzone" commenta un altro utente sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Subito dopo arriva un errore di Asia Argento: nel corso del Rubajolly contro Miccio, risponde "Pazza l’idea" invece di "Pazza idea". In questa occasione vediamo pure Enzo abbassarsi talmente tanto verso il pulsante che Friscia ironizza: "E’ caduto nel tombino". In realtà vuole soltanto essere pronto a dare la risposta in quanto così si concentra meglio ed è più veloce, o almeno è quello che pare sostenere. Nel frattempo sui social non mancano i commenti a tal proposito: "Enzo Miccio che si fa piccolo piccolo per cercare di rispondere prima di Asia Argento e pure per far impazzire il cameraman che lo deve mettere nel riquadro…".

Poi la Brilli tentenna su Mina nella manche successiva, quella della Compilation, e si dà della "scema" da sola, mentre Mauro Repetto perde tempo muovendosi sul ritmo del brano invece di dire chi è l’artista che ha cantato determinate canzoni o semplicemente "passo". In Compilation, tra l’altro, tutti gli uomini fanno una figuraccia perché nessuno di loro individua un noto (e compianto) artista. Un utente, infatti, si dice incredulo: "Rino Gaetano… ragazziiiii…". Qualcun altro però nota: "Le canzoni degli uomini erano molto più difficili". Ma non è l’unica gaffe per i maschietti: "Alessandra l’avrei riconosciuta dal Nananananana, altro che direttamente dal Comunque andare" commenta un utente.

I social s’infuriano anche al momento della famosa Asta musicale, perché le due squadre ne combinano una dietro l’altra: "Dopo le Donne che dicono "Triangolo" ed era "Cercami", gli Uomini sbagliano dicendo "Ti sento" in luogo di "Stasera che sera". E per completare l’opera, le Donne rispondono "Di sole e d’azzurro" ed era "Girasole" Un’Asta ciapanò…", "Ma possono mai dirti "sento" se il titolo "ti sento"????! Ma che dite!!!". Nella manche del 7×30, inoltre, Asia Argento risponde "Allora… Made in Italy di Rosa Chemical", mentre dovrebbe limitarsi a dire solo il titolo del brano da regolamento, e infatti questo errore non passa inosservato: "Metto su #SarabandaCelebrity é c’è Asia che risponde "Allora… Made in Italy di Rosa Chemical" e la danno giusta. QUESTA REGOLA NON LA DOVETE TOCCARE NELLA VERSIONE DI CANALE 5 EH".

La celebre lite tra Donatella Milani e Donatella Rettore a Ora o mai più

Quando è il momento di indovinare chi sia il primo cantante misterioso – Donatella Milani – Alvin chiede se in passato sia stata al centro di una polemica in TV e lei dice di sì. Da qui scoprono che si tratta dell’artista e partono le reazioni sui social: "In 30 anni non è riuscita scrivere un’altra canzone?", "Alvin chiede a Donatella Milani se ha litigato pubblicamente con qualcuno in modo memorabile…", "Il giro di parole che ha dovuto fare Alvin perché soltanto nei programmi di Maria De Filippi e di Fabio Fazio si possono nominare i programmi della concorrenza e a #SarabandaCelebrity non si può parlare propriamente della lite tra Rettore e Donatella Milani a ‘Ora o mai più’…", "Forse è più famosa per la litigata con la Rettore che per le canzoni".

Ricordiamo che nel 2019 è successo un vero disastro in diretta, quando Amadeus ha mandato in onda una clip in cui Donatella Milani criticava Rettore, la sua coach all’epoca. "Ero molto incavolata in quel momento", aveva dichiarato la Milani per difendersi, ma la Rettore, dopo aver visto i fuorionda, ha rifiutato di duettare con la concorrente che poi si è esibita da sola. "Arrangiati… magari un po’ di umiltà ci vorrebbe", aveva concluso la coach, chiudendo così la questione in diretta.

Le reazioni positive su Sarabanda Celebrity

Non solo polemiche, ma anche commenti positivi per lo schow condotto in prima serata su Italia 1 da Enrico Papi: "Tatangelo e Zilli indubbiamente le cinture nere di questa edizione", "Torno a ripetermi rispetto alla settimana scorsa. Per me #SarabandaCelebrity è un capolavoro. Il format Sarabanda è fortissimo, #EnricoPapi (per anni ingiustamente sottovalutato) è semplicemente BRAVISSIMO. Sarebbe anche ora che dessimo spazio a chi come lui merita così tanto!", "Tra 1 settimana esatta il ritorno della mitica asta in preserale dopo anni".

Potrebbe interessarti anche