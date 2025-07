Reazione a Catena, le 'trerapiste' vincono (poco) tra gaffe ed erroracci. Social spietati: "Si sono pentite" Nella puntata del 3 luglio, le Tie Break sfidano le Trerapiste ma tornano a casa a mani vuote, mentre i social punzecchiano le campionesse: cosa è successo

Nella nuova puntata di Reazione a Catena, condotta da Pino Insegno nel preserale di Rai Uno giovedì 3 luglio 2025, a sfidare le campionesse in carica – le Trerapiste Francesca, Francesca D. e Virginia – sono le Tie Break, trio composto da Giulia, Lorenza e Laura che ha scelto questo nome perché a legarle è la pallavolo. Ecco cosa è successo durante la puntata del 3 luglio 2025 e le reazioni sui social.

Reazione a Catena, puntata 3 luglio 2025: cosa è successo

Dopo le prime manche di Reazione a Catena, si arriva ai momenti clou della serata senza troppe gaffe da segnalare, a parte quando al momento delle catene musicali. Nella prima, infatti, le campionesse sbagliano il titolo della canzone, dicendo Il cielo è sempre più blu (peccato abbiano lasciato per strada il "Ma" iniziale). La indovinano però al secondo colpo e quando cantano il ritornello, Pino Insegno ironizza: "La gente sta preparando la cena e rischiamo di fermargli la digestione!". La seconda catena, poi, mette a dura prova entrambe le squadre: le campionesse sbagliano il titolo ben tre volte, pur avendo capito qual è il brano, mentre le sfidanti hanno una sola occasione di azzeccarla ma non ci riescono.

Poi la prima catena di Una tira l’altra e sono le Trerapiste ad avere la possibilità di indovinare la prima zip da 15mila euro, ma decidono di cedere il posto alle nuove arrivate che però non la prendono: i soldi restano quindi alle campionesse. La seconda zip da 20mila euro viene trovata subito dalle tre sfidanti, così come la zot che gli permette di ottenere 5 secondi di vantaggio rispetto alle campionesse nell’Intesa Vincente.

In quest’ultima manche, le nuove arrivate non eccellono, anzi fanno una serie di errori clamorosi, sbagliando anche un raddoppio che le porta a tornare a quota 0 parole, con un piccolo recupero negli ultimi secondi che le porta ad arrivare a 5 termini trovati. Le campionesse invece fanno una performance leggermente migliore (7 parole è il totale) e giocano all’Ultima Catena per 109mila euro. Durante il percorso verso l’ultima parola non solo usano entrambi in jolly all’inizio, ma sbagliano anche alcune combinazioni, vedendosi diminuire il montepremi fino a 1.704 euro, una cifra in linea con quelle degli ultimi giorni che però cala ulteriormente quando decidono di comprare il Terzo Elemento. Alla fine, le campionesse arrivano alla parola finale con 852 euro.

Le concorrenti devono capire quale sia il termine che accomuna "Rumore" e "Permesso?". Quello da indovinare comincia con le lettere "Di" e finisce con la vocale "O": le tre campionesse puntano su "Disturbo", anche se tra le opzioni pensate all’inizio c’era anche il cantante Diodato, e portano a casa altri 852 euro.

Le reazioni sui social

Dopo la puntata del 3 luglio 2025 di Reazione a Catena, non mancano reazioni di varia natura sui social: "Diodato era improbabile perché difficile da collegare con un eventuale terzo elemento. Anche se con gli autori non sai mai…", "852€ imbarazzante veramente, queste sono proprio scarse, vedremo mai campioni o avversari vincenti in tutti i sensi? O sempre campioni scarsi e avversari punto e peggio?", "Nelle prime settimane le catene erano molto più facili", "Ma si può mettere una parola con il punto di domanda?", "Disturbo …bah, che fantasia. Autori, siete scarsi", "Volevano dire Diodato ma si sono pentite", "Le tre vincono 4 lire perché sanno rispondere solo all’ intesa vincente!", "Tra poco dovranno pagare loro la trasmissione…", "Catena faticosa", "Non è facile stasera", "Che cavolo di catena", "Oggi gli autori hanno esagerato".

