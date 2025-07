Sarabanda Celebrity, le pagelle: Papi inopportuno (5), Morlacchi sbaglia tutto (4), Tatangelo immatura (4) Nella puntata del 6 luglio non tutti i concorrenti eccellono, come Morlacchi e Tatangelo, ma anche Enrico Papi non dà il meglio di sé: le pagelle della serata

Cambio di programma per la prima serata di Italia 1. La puntata di Sarabanda Celebrity, condotta da Enrico Papi domenica 6 luglio 2025, vede gareggiare due squadre completamente diverse da quelle anticipate: in quella femminile giocano Anna Tatangelo, Syria, Jessica Morlacchi e Rossella Brescia, mentre in quella maschile ci sono Alvin, Riccardo Rossi, Frankie e AKA 7even. Gli ospiti in studio sono invece gli Audio 2 ed Elisabetta Viviani. Ecco le nostre pagelle (personalissime) della puntata del 6 luglio 2025 di Sarabanda Celebrity.

Sarabanda Celebrity, puntata 6 luglio 2025: le pagelle

Riccardo Rossi è il vero showman della serata, voto 8: cominciamo con Rossi, il vero vincitore della puntata, ché riesce a far ridere con l’ironia, pur puntando quasi sempre sullo stesso argomento, ovvero che Enrico Papi starebbe sempre dalla parte delle donne ("Volevo ringraziarti per l’imparzialità"). E’ difficile riuscire a inventarsi ogni volta qualcosa di nuovo e inaspettato da dire per sottolineare più volte lo stesso concetto, eppure Riccardo ci riesce senza mai annoiare, né appesantire lo show. E reagisce bene pure alle battute, talvolta inappropriate a nostro avviso, del conduttore. Poi è molto autoironico, come quando dice "La frase giusta per noi era ‘non c’è più niente da fare, è stato bello giocare’", dopo aver fatto una figuraccia in una manche. Oppure "A me sembra veramente un errore!" detto nel momento in cui i compagni d’avventura lo scelgono per sfidare Rossella Brescia al Rubajolly. E ancora, quando "Vogliamo saltare questa manche? Risparmiamo pure tempo", dopo che le donne hanno indovinato i nomi di 19 artisti nel gioco in cui bisogna dare il maggior numero di nomi degli interpreti delle canzoni. Se è vero che durante le sfide sembra conoscere davvero poco del mondo della musica (difficile sentirlo parlare se non per far ridere, ma qualcuna l’azzecca), è anche vero che le risate con lui non mancano. Basti pensare al momento in cui batte Anna Tatangelo al Rubajolly (sì, non stiamo scherzando) ed esulta girando per lo studio e gridando "ma è meraviglioso, si vince senza sapere niente" perché la rivale ha sbagliato la risposta e regalato così il punto a lui.

Frankie ballerino instancabile, voto 7: insieme a Riccardo Rossi, è colui che tiene in piedi la serata. E lo fa sia muovendosi sulle note delle canzoni proposte ogni volta che ne ha la possibilità, sia attraverso l’umorismo che lo caratterizza sin dalle prime manche, in particolare quando dice "bizzarra intelligenza artificiale" nel momento in cui la macchina che decreta chi passa la sfida dice che Rossella Brescia era "In" nel gioco ‘In&Out’ (in effetti non lo era). Oppure quando dichiara "Noi non giochiamo contro le donne, giochiamo contro noi stessi!" perché sbagliano. E’ un portatore di buonumore e non possiamo che apprezzarlo per questo.

Syria ‘affettuosa’ e spontanea, voto 7: al di là del gioco in sé, dove comunque dà il suo contributo soprattutto nella prova in cui i concorrenti devono indovinare l’interprete di una certa canzone, Syria è meno competitiva di quanto ci aspettassimo. E’ lei che abbraccia Frankie e poi balla con Alvin sulle note di Heidi (quando arriva in scena Elisabetta Viviani), mettendo da parte la gara per divertirsi. Che poi è quello che vorremmo vedere nel programma ed è anche il mood giusto da tenere per regalare un po’ di sana leggerezza ai telespettatori. D’altronde non è una gara in cui si vincono soldi, quindi perché non godersi la serata come fa Syria?

Alvin pessimo stratega, voto 5: nella sfida finale contro Jessica Morlacchi al SettexTrenta fa una figura un po’ imbarazzante, perché parla di ‘strategia’ ma poi perde un gran quantità di secondi passando quasi tutte le canzoni, alcune talmente facili da indovinare al primo colpo che l’espressione (altrettanto pessima da vedere) della Morlacchi dice tutto. Parliamo dell’uso del passo su brani come Donne di Zucchero e Per tutte le volte che, le cui note sono subito riconoscibili. Un recupero in extremis lo porta al pareggio, ma ciò non toglie che abbiamo assistito a una pessima performance. Non gli diamo un punteggio più basso perché dimostra di essere molto bravo in tutte le manche, ad eccezione della più importante, l’ultima.

Enrico Papi esagera con Riccardo Rossi, voto 5: lo abbiamo spesso premiato per la sua battuta sempre pronta e la dinamicità che dà al programma, però questa sera lo troviamo un po’ fuori luogo mentre scherza con Riccardo Rossi, perché punta spesso l’accento sul livello di attenzione del concorrente, come quando spiega le regole di un gioco e poi gli chiede di ripeterle con un tono talmente fastidioso da risultare quasi offensivo. Va bene scherzare con i concorrenti, ma non c’è bisogno di strafare e per noi è quello che ha fatto oggi.

Anna Tatangelo (troppo) competitiva, voto 4: vederla esultare per gli sbagli altrui non ci piace, né lo consideriamo un atteggiamento maturo, ed è per questo che non la promuoviamo. La Tatangelo è talmente desiderosa di vincere e prendersi tutto il possibile che usa il Rubajolly pure quando non è necessario, per esempio nel momento in cui le donne hanno 3 jolly e gli uomini solo 1. La motivazione? "Ci avete deriso" dice alla squadra maschile. Una ragione, quest’ultima, che francamente, a parer nostro, mette solo in luce il suo essere infantile che la vuole sempre vincente. Che poi di musica ne sappia non ci sono dubbi, e infatti non capiamo tutta questa smania di dimostrarlo, risultando pure spocchiosa così facendo.

Jessica Morlacchi scarsa e presuntuosa, voto 4: la vincitrice del Grande Fratello trionfa anche nel finale di Sarabanda Celebrity, dove sfida Alvin in un ‘SettexTrenta disastroso in cui nessuno dei due eccelle. E’ qui, per esempio, che la Morlacchi sbaglia clamorosamente il titolo de ‘I migliori anni della nostra vita’, capolavoro indiscusso di Renato Zero, dicendo solo ‘I migliori anni’. Ma nemmeno in altre manche dà il meglio di sé, con i titoli poi non ci sa proprio fare (a meno che non si tratti di canzoni in lingua inglese): lei preferisce i ritornelli, è evidente, altrimenti non si spiega perché tenda sempre a pronunciare una frase di questi ultimi piuttosto che il titolo del brano. E ancora, non riconosce Sinceramente di Annalisa, né Amare de La Rappresentante di lista, due canzoni diventate dei grandi successi proprio negli ultimi anni. Infine, notiamo anche un atteggiamento un po’ presuntuoso in alcune occasioni, soprattutto per il modo in cui dichiara di non conoscere certe canzoni. L’impressione è che non reputi gli artisti in questione bravi quanto lei o alla sua altezza, ma questa sensazione può anche dipendere dal suo modo personale di esporre i concetti: è molto rigida e fredda in puntata, tanto distante dalle altre compagne da sembrare snob.

