Jeffrey Dean Morgan torna protagonista dopo The Walking Dead: annunciata la nuova serie Jeffrey Dean Morgan entra a far parte del cast della nuova serie TV Sterling Point, firmata da Megan Park per Amazon Prime Video: trama e dettagli

L’attore Jeffrey Dean Morgan, la cui carriera è decollata grazie al personaggio di Negan in The Walking Dead, è pronto per una nuova avventura. Il famoso attore, insieme a Jay Duplass, è infatti entrato nel cast di Sterling Point, la prossima serie firmata da Megan Park per Amazon Prime Video. I due attori si aggiungono al cast già composto da Ella Rubin, Amélie Elisabeth Hoeferle, Daniel Quinn-Toye, Jacob Whiteduck Lavoie, Bo Bragason e Keen Ruffalo.

La trama di Sterling Point

I dettagli della trama sono al momento segreti, ma fonti vicine alla produzione svelano che la storia ruota attorno a due fratelli gemelli adottivi (interpretati proprio da Rubin e Ruffalo). I due affrontano un misterioso viaggio verso un’isola in mezzo a un lago, lasciata loro in eredità da un lontano nonno con cui hanno avuto pochi contatti.

Un team di successo per la serie

Jay Duplass ha acquisito grande notorietà per il suo ruolo di Poseidone nella prima stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo e presto sarà sul set in un ruolo completamente diverso, in una serie di cui, al momento, non si conoscono tempistiche di riprese e produzione. Sappiamo però che Megan Park è la creatrice di Sterling Point e ricoprirà anche i ruoli di regista, produttrice esecutiva e showrunner. Recentemente si è distinta per la scrittura di My Old Ass, una commedia acclamata dalla critica con Aubrey Plaza, attualmente disponibile in streaming su Prime Video. Ha inoltre collaborato con Jenna Ortega e Maddie Ziegler per The Fallout, il dramma di formazione del 2021, disponibile in streaming su Max. Al momento, non ha firmato altri progetti oltre a Sterling Point, progetto per il quale sono stati assoldati Josh Schwartz e Stephanie Savage come produttori esecutivi.

Dando uno sguardo al cast, le premesse per una serie di successo ci sono tutte, considerando anche la grande esperienza sul set di Jeffrey Dean Morgan, le emozioni e l’adrenalina non dovrebbero mancare.

