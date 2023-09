X Factor, nuove scintille tra Ambra e Morgan. Simona e Carmelo, magiche esibizioni Su Sky Uno e in streaming su NOW TV è andata in onda la seconda puntata del talent show musicale: ecco tutti i momenti principali di giovedì 21 settembre 2023

La seconda puntata dedicata alle audizioni di X Factor ha visto salire sul palco artisti di grande talento, trovatisi davanti a quattro giudici – Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Morgan – pronti a decidere le sorti dei giovani candidati. Andato in onda giovedì 21 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW TV e SkyGo, il talent show musicale ha mostrato limiti, paure, gioie e doni particolari dei partecipanti, permettendo a molti di loro di esprimere il proprio essere in tutto e per tutto. A presentare il programma, come sempre, Francesca Michielin, che oggi non solo aveva la battuta pronta, ma anche una gran voglia di vivere e divertirsi, e lo ha dimostrato in ogni inquadratura, ripresa tra emozioni e saltelli.

Le esibizioni stellari

Di certo c’è ben poco, perché sappiamo che non tutti possiedono l’X Factor. Il talento non è qualcosa che si può comprare: o si studia o si ha un dono come quello di Simona Bonura, che emoziona pubblico e "critica" cantando L’addio, brano scritto da Franco Battiato con una voce tanto intensa da far commuovere persino Ambra Angiolini. "Non so se sia un dono per te, perché può essere anche una condanna, ma per il pubblico è un dono senz’altro!", commenta così Dargen D’Amico la sua splendida voce. Un’altra magica performance è quella di Carmelo Genovese, alle prese con Fiore di Maggio, grande successo di Fabio Concato. "Ti voglio lasciar prendere gli applausi. Tu ti sei sentito nudo, completamente nudo. Grazie perché ci hai dato una bella emozione", dichiara Morgan con tutto il pubblico in piedi ad acclamare il giovane talento. Sul palco Felicity Lucchesi incanta tutti, ad eccezione di Ambra. La ragazza è protagonista di un lungo abbraccio con Morgan. Il motivo? Quando aveva solo 8 anni parteciperò al suo primo concerto con la sorella, ed era proprio quello del frontman dei Bluvertigo (lei ha ancora l’autografo). Vedendola poi avvicinarsi all’uscita, la Michielin le dice: "Cosa hai imparato da questa lezione? Che se vieni ai miei concerti passi direttamente ai Live!".

Più che per la bravura, Vittoria ha colpito tanti utenti per la sua simpatia e "innata modestia": Fedez le chiede: "Pensi di avere l’X Factor?", e lei ribatte: "Certo, con un nome come il mio il destino è già scritto!". E ancora: "Cosa pensi della tua esibizione?", domanda il rapper prima di ricevere una risposta bella ma spiazzante: "Non lo so, non l’ho vista", ribatte lei con estrema naturalezza. Tra i candidati c’è anche chi si è strappato la camicia (Alvaro), mostrando il suo fisico scolpito, ottenendo così tutta l’attenzione della Angiolini. Anche Cremlino, come Alvaro, riceve quattro sì, ma una volta allontanatosi dal palco, cerca di abbracciare Francesca Michielin per salutarla e lei lo blocca: "Scusami non ti abbraccio, sei molto sudato e non me la sento". Infine, gli Isobel Kara, il duo composto da una donna e un uomo, si presentano con l’inedito La gallina, un brano insolito e molto apprezzato dalla Michielin, che vede al centro della filastrocca in musica il famoso quesito "è nato prima l’uovo o la gallina?". Nonostante la bizzarra interpretazione – Fedez era intimorito dal modo in cui il giovane si era avvicinato al tavolo dei giudici per poggiarvi sopra due uova – la coppia ha ricevuto ben 4 sì.

La lite più accesa

Oltre alle esibizioni, da citare è il litigio tra Morgan e Ambra Angiolini, dovuto al "sì" pronunciato dal cantautore dopo l’esibizione dei Fifth Town, un gruppo che ha cantato 10 ragazze di Lucio Battisti, seguendo però il proprio stile. "Sarebbe stato brutto se gli avessi detto di no, perché per loro io sono come un professore", dice Morgan alla showgirl. Quest’ultima ribatte: "Li illudi di una cosa che non è?". "Studiano musica!", sbotta il cantautore, che riceve questa risposta: "Secondo te a me piace dire una cosa che non penso?". Arriva subito il commento di Morgan: "A loro interessa particolarmente quello che io gli dico, li può ferire molto, diversamente da quello che gli puoi dire tu. E credimi, non è perché sono meglio di te, ma perché loro studiano musica". "Non ho parole", dice Ambra per poi aggiungere: "Allora ragioneremo tutti così, perché alla metà delle persone a cui ho detto di no mi dispiace aver detto di no". Morgan continua: "C’è gente a cui non frega un ca**o di me, perché non sanno nemmeno chi sono". La cantante e attrice lo ferma: "Ma non è vero! Questa non è la mentalità di una giuria però, perdonami. Se dovessi ragionare empaticamente ed emotivamente io non direi di no a nessuno. Certe volte è durissima, e sono schiaffoni in faccia per tutti! Tutti li hai presi?". Il cantautore risponde: "Sì, però io non voglio schiaffeggiarli". "No, non ci sto, non sei onesto con me intellettualmente", conclude Ambra.

X Factor, terza puntata di Audizioni: dove vederla

La terza puntata della Audition di X Factor andrà in onda su Sky Uno e in streaming su NOW TV e SkyGo giovedì 28 settembre intorno alle 21:15.

