Reazione a Catena, ribaltone degli 'Appuntamenti' ma sul web vince la nostalgia delle Trerapiste: “Un massacro” Nella puntata del 5 luglio, gaffe ed errori con Trerapiste e Appuntamenti, che poi rubano il titolo alle campionesse vincendo il montepremi: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella nuova puntata di Reazione a Catena, condotta da Pino Insegno nel preserale di Rai Uno sabato 5 luglio 2025, gli Appuntamenti Riccardo, Leonardo e Marco sfidano le ex campionesse in carica Francesca, Francesca D. e Virginia (le Trerapiste) e riescono nell’impresa di togliergli il titolo, portandosi a casa anche un piccolo montepremi nel giorno del debutto. Ecco cosa è successo durante la puntata del 5 luglio del game show estivo.

Reazione a Catena, puntata 5 luglio 2025: cosa è successo da Pino Insegno

Dopo una prima manche esplosiva, dove i nuovi arrivati danno il meglio di sé a colpi di interventi rapidissimi, arriva il momento della prima catena musicale ed è qui che le campionesse entrano davvero in gioco, perché indovinano la prima canzone, La mia banda suona il rock di Ivano Fossati. Poi però si lasciano sfuggire l’occasione di trovare anche il secondo brano, che è Nell’aria di Marcella Bella e viene azzeccato dagli Appuntamenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Subito dopo si passa alla prima catena di Una tira l’altra, la cui zip da 15mila euro è per gli sfidanti che però danno la combinazione di parole sbagliata, regalando quindi i soldi alle campionesse. Ai "Quando, come, dove, perché", Leonardo, provando a indovinare la parola della prima storiella, all’indizio "Dietro la poltrona" risponde "Nonna" e lo studio scoppia a ridere, compreso il conduttore. Il concorrente dice: "Nonna mi arriva da dietro…" e Pino Insegno chiede: "Ma come ti arriva da dietro? Cosa fa?". Pronta la risposta di Leonardo: "Poi mi inizia a bombardare di domande".

La seconda zip di Una tira l’altra, del valore di 20mila euro, è per le Trerapiste, che non se la sentono di provarla e passano la palla agli avversari, i quali però non riescono a dare la risposta corretta, così come accade con la zot: nessun secondo di vantaggio per gli Appuntamenti nell’Intesa Vincente. In quest’ultima manche, i nuovi arrivati dimostrano di avere un’ottima intesa con ben 12 parole portate a casa (non vedevamo da un po’ la ‘doppia cifra’ nel gioco), mentre le campionesse perdono il titolo dopo due settimane di piccole vincite, azzeccando solo 5 termini, dopo aver fatto anche un grosso errore nel raddoppio usando la parola "suono" per definire "Serpente a sonagli", sbaglio del quale la produzione si accorge solo in un secondo momento.

Gli Appuntamenti giocano all’Ultima catena per 85mila euro, montepremi che viene dimezzato quattro volte a causa di alcuni errori facilmente evitabili fatti quando ormai non avevano più jolly a disposizione: 665 euro è la cifra per cui giocano all’Ultima parola, che diminuisce nel momento in cui comprano il Terzo Elemento. Cosa accomuna le parole "Croce" e "Angelo" e inizia con le lettere "Te" e finisce con la vocale "O"? Gli Appuntamenti puntano su "Tesoro" ed è quella giusta! Al debutto il trio porta a casa 333 euro.

Le reazioni sui social

Durante e dopo la puntata del 5 luglio 2025 di Reazione a Catena, non mancano le reazioni sui social: "Certo che 333€… Saranno più bravi sicuro", "Non ho visto la partita, dite in molti che sono bravi ma il montepremi era bassino senza il conteggio delle parole", "I livelli restano scarsi. Il format non si tocca, ma se dovessi reinventare le regole, darei un’importanza relativa e non assoluta all’ultima sfida", "Le grandi vincite di questo programma…", "Al di là delle battute, credo ci voglia una modifica al regolamento dell’ultimo gioco per tenere la cifra in palio almeno sopra la soglia psicologica dei mille euro".

E ancora: "Tesoro, mi si è ristretto il montepremi", "Soluzione sin troppo semplice alla fine", "Bravi, adesso andate a comprarvi un gelato", "333, del resto con l’angelo di mezzo non poteva essere 666", "Mazza, stasera manco una pizza a testa", "Bravi all’intesa vincente ma nella catena finale un disastro, parole come farmacia, energia e partita andavano dette a colpo secco…","W i serpenti a sonagli!", "Ragazzi non avete fatto una bella figura ripigliatevi", "Bel benvenuto ai nuovi arrivati… Un massacro questa catena".

Tra i commenti, ci sono anche quelli degli utenti che elogiano il percorso delle Trerapiste, il trio di amiche che ha tenuto banco nelle ultime 14 puntate di Reazione a Catena, conquistando otto vincite in gettoni d’oro per montepremi complessivo di 28.324 euro: "fino a questo momento e che parlano delle aspettative verso i nuovi campioni: "A me piacevano le ragazze un po’ sfortunate, i ragazzi sono bravi", "A me dispiace che siano andate via", "Peccato", "Hanno proprio voluto mandarle a casa… ", "Grandi campioni, eppure sono giovani. Meglio le ragazze", "A me piacevano le Trerapiste", "Certo che siamo contenti: la trasmissione era diventata noiosissima", "Semplicemente un ricambio. Come spesso succede. 26.000 euro in 14 puntate. Ora vediamo questi 3 ragazzi", "Erano bravissime".

Potrebbe interessarti anche