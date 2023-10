X Factor 2023: Via ai Live Show - super ospite Laura Pausini Tutte le anticipazioni sui live show più attesi del talent show musicale di Sky, concorrenti, giudici e squadre della prima puntata

La competizione infuocata di X Factor 2023 è giunta alla fase decisiva: i Live Show. Dopo un percorso caratterizzato da colpi di scena e selezioni tese, l’attenzione si sposta ora sui palcoscenici dell’X Factor Arena, il cuore pulsante di #XF2023. A partire da stasera, giovedì 26 ottobre, gli appassionati potranno godersi gli spettacoli dal vivo su Sky e in streaming su NOW. Anche quest’anno la conduzione del programma è affidata a Francesca Michielin, che ha già dimostrato empatia ed ironia nel guidare giudici e concorrenti nelle prime fasi della competizione. Ogni giudice è pronto a sostenere i propri talenti durante le fasi di creazione e realizzazione delle performance.

Laura Pausini super ospite della prima serata

La stagione di X Factor 2023 promette di essere la più coinvolgente fino ad oggi. I quattro giudici, in collaborazione con i concorrenti, seguiranno personalmente tutte le fasi di creazione e realizzazione delle performance. Il primo Live Show prevede due manche in cui gli artisti in gara eseguiranno cover di brani famosi della scena musicale italiana e internazionale.

Nella prima puntata della stagione, uno dei momenti clou sarà l’eccezionale esibizione di Laura Pausini, la rinomata popstar internazionale. Il suo arrivo in qualità di super ospite promette di aprire la serie di spettacoli esclusivi con una performance memorabile. Vincitrice di numerosi riconoscimenti, tra cui un Grammy Award, 4 Latin Grammy e un Golden Globe, Laura Pausini è un’icona della musica, e il suo nuovo album, "Anime Parallele," costituisce un evento straordinario.

Le squadre in gara a X FACTOR

Le squadre sono state formate con cura e riflettono la diversità e la creatività dell’attuale panorama musicale. La squadra di Fedez comprende Asia, Sarafine e Maria Tomba. Ambra schiera Matteo Alieno, Angelica e Gaetano De Caro. Dargen presenta Stunt Pilots, SETTEMBRE e Il Solito Dandy. Infine, Morgan ha selezionato gli Animaux Formidables, SickTeens e SELMI. Ogni squadra ha talenti unici e diversi stili musicali, garantendo una competizione avvincente e variegata.

X Factor 2023 sarà un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dell’intrattenimento. Potrete seguire il programma su Sky Uno e in streaming su NOW. I Live Show andranno in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, offrendo uno spettacolo coinvolgente e avvincente. Inoltre, i Live Show saranno sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go per non perdere neanche un minuto di questa emozionante competizione musicale. Per coloro che non possono attendere, il mercoledì successivo al primo Live Show, gli episodi saranno proposti in prima serata su TV8.

