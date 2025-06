Laura Pausini e il marito Paolo Carta svelano 'segreti inediti' su Prime Video: i due volti (nascosti) della star Una Laura Pausini senza filtri in Piacere di Conoscerti, il film che ripercorre la vita in un modo inedito, tra carriera, aspetti privati e verità taciute.

Laura Pausini, un nome una garanzia. E’ uno dei pilastri della musica, orgoglio italiano che ha conquistato anche l’estero grazie alla sua voce forte, intensa e profonda. Una carriera costellata di successi, premi, riconoscimenti, tra cui anche una nomination agli Oscar per il brano Io Sì (Seen). E per una pop star di questo calibro, potevano mancare dei documentari che la riguardassero? Certo che no! Se desiderate guardare un docu-film sulla pop star, vi suggeriamo Prima di Conoscerti, disponibile in streaming su Prime Video. Un film che mostra un lato inedito della cantante, tra carriera, aspetti della vita personale (mai mostrati al pubblico) e anche tanti segreti finora taciuti. Nella pellicola ci sarà anche il marito Paolo Carta, figura fondamentale nella vita di Laura Pausini. Bene, detto questo, proseguite la lettura e troverete tutti i dettagli.

Laura Pausini, la sua ‘vita segreta’ (con Paolo Carta) nel film Piacere di Conoscerti

La regina indiscussa del pop italiano, Laura Pausini, si racconta davanti alle telecamere (per la prima volta) in Piacere di Conoscerti, documentario del 2022, diretto e scritto da Ivan Cotroneo con Monica Rametta e Laura Pausini. Il film esplora la vita e la carriera della cantante italiana e nasce da una domanda: cosa sarebbe successo se Laura non avesse vinto il Festival di Sanremo nel 1993? Per la prima volta la star e grande orgoglio italiano racconta la sua vita privata (accanto al marito Paolo Carta) e professionale, svelando aspetti inediti di sé. Ripercorre la sua infanzia, la carriera e la quotidianità, immaginando come sarebbe stata la sua vita senza la fortuna e la determinazione che l’hanno portata al successo globale.

Il film racconta due versioni di Laura Pausini: una che diventa famosa dopo aver vinto il Festival di Sanremo, l’altra che partecipa ma non vince, tornando a Solarolo dove lavora in una bottega di ceramiche e canta al pianobar, vivendo come madre single con un figlio di nome Marcello. Le riprese, effettuate tra il 2020 e il 2021, si sono svolte principalmente nella casa di Solarolo dove Laura viveva prima del successo, oggi sede del suo Fan Club, oltre che a Faenza, Castel Bolognese e Roma. Se desiderate guardarlo, lo trovate in streaming su Prime Video.

Laura Pausini – 20 My Story, lo speciale per i vent’anni di carriera

Per i vent’anni di carriera, Sky Uno, nel 2013, decise di rendere omaggio alla cantante italiana con Laura Pausini – 20 My Story. Un viaggio parte da Solarolo e Castel Bolognese, i paesi in provincia di Ravenna dove è cresciuta, tra i ricordi dell’adolescenza, le prime amicizie e amori. Con le amiche di sempre, parla della famiglia, della passione per il canto, dei sogni e della fede. Lo speciale ripercorre anche la sua carriera: dalle prime esibizioni con il padre nei piano bar fino ai grandi successi internazionali e alle collaborazioni con artisti di spicco come Biagio Antonacci, Ennio Morricone, Michael Bublé e Kylie Minogue. Non mancano i suoi brani più celebri come Primavera in anticipo e Tra te e il mare.

Laura 30 World Tour, il concerto evento che celebra trent’anni di successi

Su Mediaset Infinity, invece, trovate Laura 30 World Tour, evento musicale con la celebre artista italiana e internazionale Laura Pausini. Lo spettacolo all’Unipol Forum di Assago rappresenta una tappa unica del suo tour globale, che ha coinvolto più di 80 città. Un percorso sonoro che celebra oltre trent’anni di carriera e successi, vissuto insieme al suo pubblico grazie alla sua voce riconoscibile e inconfondibile.

