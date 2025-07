Alessia Marcuzzi e Laura Pausini, gelo sui social: l'ipotesi lite dopo 20 anni d'amicizia Dopo oltre vent’anni di amicizia, tra la cantante e la conduttrice sembra calato il gelo: dalla festa mancata al silenzio social, ecco cosa sta succedendo.

Nel mondo dello spettacolo, dove i rapporti tra vip sono spesso fugaci e superficiali, il legame tra Alessia Marcuzzi e Laura Pausini aveva sempre rappresentato un’eccezione. La conduttrice di Roma e la cantante di Faenza, infatti, si conoscono da oltre vent’anni e, almeno fino a poco tempo fa, sembravano più unite che mai in un’amicizia tra vip autentica e duratura. Eppure, alcuni segnali recenti stanno facendo sorgere dubbi tra i fan: ecco perché il loro lungo legame, ora, sembrerebbe essersi incrinato.

Alessia Marcuzzi e Laura Pausini, ombra di crisi su un’amicizia storica

Premessa: tra Alessia e Laura non c’è mai stata una rottura pubblica. Ma i legami tra vip sono fatti anche di gesti pubblici (mancati) che spesso seminano indizi su eventuali dissapori. A far scattare l’allarme è stata l’assenza di Alessia Marcuzzi ai festeggiamenti per il compleanno della cantante, che lo scorso 15 maggio ha compiuto 51 anni. Al party organizzato dalla Pausini hanno partecipato amici di vecchia data come Paola Cortellesi e Giorgia, ma la Marcuzzi non c’era. Un’assenza sorprendente e inattesa, visto la solida amicizia che le unisce dall’inizio degli anni 2000, che però non è stato l’unico indizio a ipotizzare possibili dissapori. In quella giornata, infatti, la ‘Pinella’ non ha nemmeno dedicato un post o un messaggio pubblico di auguri alla Pausini, gesto che in passato era solita fare e che rappresenta il ‘minimo sindacale’ per ogni legame tra vip che si rispetti.

Il silenzio della Marcuzzi e il commento di Deianira Marzano

Ma non solo. I sospetti si sono acuiti ieri sera, quando Laura Pausini ha duettato con Robbie Williams durante la cerimonia di chiusura del Mondiale per Club organizzato negli USA. Per l’occasione, prima del match tra Chelsea e Paris Saint Germain, Laura e l’ex Take That hanno cantato dal vivo al MetLife Stadium di New York la canzone Desire, il nuovo inno ufficiale della FIFA. La performance ha avuto un risalto mondiale, ma anche in questo caso Alessia Marcuzzi non ha dedicato all’(ex?) amica alcuna storia o segnale social. Come ha fatto notare un’utente a Deianira Marzano: "Alessia non c’era alla festa di compleanno di Laura. E ieri Laura ha cantato con Robbie Williams alla cerimonia di chiusura del Mondiale per Club, e non le ha dedicato neanche mezza storia". "Per Sinner invece di storie ne ha fatte diverse. È da un bel po’ che c’è questo silenzio", ha aggiunto.

Nessuna conferma, ma i fan restano in allerta

Al momento né Laura né Alessia hanno commentato pubblicamente i rumor. E se da un lato si potrebbe trattare solo di coincidenze o di motivi personali che nulla hanno a che vedere con una rottura della loro amicizia, la mancanza di spiegazioni ufficiali mantiene vivo il chiacchiericcio. In passato, entrambe avevano parlato pubblicamente del loro legame. Marcuzzi, in un’intervista a Da noi… a ruota libera, aveva raccontato: "Laura è una mia grande amica da tantissimo tempo, abbiamo vissuto tante cose belle", sottolineando come la cantante sia sempre rimasta la stessa anche nella vita privata. Ora, però, qualcosa sembra essersi raffreddato. E anche se nessuna delle due ha voltato le spalle apertamente all’altra, il silenzio – soprattutto per chi era abituato a vederle sostenersi pubblicamente – non fa che alimentare i sospetti.

