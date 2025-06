Morgan Freeman tra donazioni, bufale ed emozioni - Il suo film più doloroso è su Netflix Million Dollar Baby è il film più doloroso con Morgan Freeman

Nella lunga carriera di successi di Morgan Freeman c’è un film capolavoro entrato nella storia dei drammi sportiv, e non riguarda la donazione da milioni di dollari di si parla con Sinner, Eminem e Elon Musk: Million Dollar Baby. Torniamo indietro di oltre 20 anni: è il 2004 quando questa pellicola di Clint Eastwood arriva al cinema con un cast eccezionale, che conta lo stesso Eastwood, Freeman e Hilary Swank nei panni di una protagonista che avrebbe lasciato il segno.

Determinazione e dolore: la trama da milioni di dollari di Million Dollar Baby

Al centro della trama c’è Frankie Dunn (Clint Eastwood), un allenatore di pugilato invecchiato e tormentato dal passato, che vive in un guscio di rimpianti e rancore, soprattutto nei confronti della figlia con cui non ha più rapporti. Gestisce una modesta palestra a Los Angeles, frequentata da pugili di poco conto e dall’inseparabile amico e custode Eddie "Scrap-Iron" Dupris (Morgan Freeman), un ex pugile la cui carriera è stata stroncata da un infortunio. La vita grigia di Frankie viene però scossa dall’arrivo di Maggie Fitzgerald (Hilary Swank), una giovane donna di provincia con un passato difficile, una determinazione ferrea e un sogno incrollabile: diventare una pugile professionista.

Inizialmente restio ad allenarla, Frankie alla fine accetta anche grazie all’intercessione di Scrap. Inizia così un legame profondo e inaspettato, che va oltre quello tra allenatore e allieva, trasformandosi in una surrogato di relazione padre-figlia. Maggie scala rapidamente le classifiche, mostrando un talento innato, ma il suo percorso verso il successo culmina in un incontro cruciale che cambierà irreversibilmente la vita di tutti.

Morgan Freeman, personaggio essenziale

Il ruolo di Morgan Freeman in Million Dollar Baby è essenziale. L’attore non è solo un spalla fondamentale nel cast, ma è anche voce Narrante e guida Morale. Scrap è la coscienza di Frankie, è colui che lo sprona, che lo critica quando necessario, che lo incoraggia a dare a Maggie una possibilità e che lo supporta nelle decisioni più difficili. La sua presenza è una costante fonte di umanità e compassione, un contrappunto alla durezza di Frankie e alla spietatezza del mondo del pugilato.

Dove vedere il film Million Dollar Baby con Morgan Freeman in streaming

Million Dollar Baby è per questo, e molto altro, un film imperdibile, non solo per gli amanti delle performance di Morgan Freeman, ma per chi ama le storie toccanti e drammatiche, che lasciano un segno indelebile. È tra i film probabilmente più duri e dolorosi con Freeman protagonista. Million Dollar Baby è disponibile in streaming su Netflix, Prime Video, Now TV e Sky (previo abbonamento).

