Vladimir Luxuria è felicemente innamorata. L’ex opinionista de L’Isola dei Famosi, lo ha confessato a Verissimo, nella puntata di sabato 28 ottobre 2023, senza però svelare nessun altro dettaglio. Nessun nome, nessuna indicazione, ma solo un sorriso raggiante durante l’intervista di Silvia Toffanin all’ex parlamentare, che era nello studio di Canale 5 insieme alla madre, Maria Michela Guadagno. A dare qualche informazione in più, però, ci ha pensato il settimanale Oggi, che ha svelato come nella storia d’amore di Luxuria ci sia lo zampino di Ilary Blasi e Bastian Muller.

Vladimir Luxuria è fidanzata, a fare da cupido Ilary Blasi e Bastian Muller

A far conoscere Vladimir Luxuria e il suo fidanzato pare siano stati Bastian Muller e Ilary Blasi, con cui l’ex opinionista dell’Isola è molto amica. Stando alle indiscrezioni di Oggi, la persona che sta facendo battere il cuore alla 58enne è un uomo tedesco che lavora nel sociale. I due si sarebbero conosciuti durante una cena organizzata dal compagno di Blasi, e pare che l’ex parlamentare "Avrebbe perso la testa, ricambiata, per uno dei migliori amici di Bastian". Sul settimanale si legge anche che "I due ormai fanno coppia fissa e hanno deciso di non nascondersi più".

"L’amico speciale" di Vladimir Luxuria: chi è

Davanti alle telecamere di Verissimo, Vladimir Luxuria ha svelato a tutti, sua madre compresa, di avere un "Amico speciale", così lo chiama l’ex parlamentare, che al settimanale Oggi ha dichiarato di essere "Finalmente appagata emotivamente". A Toffanin ha raccontato di aver concordato con il compagno che "Era arrivato il momento di poter dire questa cosa", e anche Maria Michela Guadagno, madre di Luxuria, è entusiasta della notizia: "Oh, sai da quanto tempo tengo il corredo dietro la porta? Posso andare a ordinare i confetti? Le faccio un bel cappello con le piume".

