“Ilary Blasi su tutte le furie”, c’entra l’ex ‘nemico’ di Totti: “È un periodo complesso” La conduttrice non avrebbe preso affatto bene le parole del CT della Nazionale Luciano Spalletti, che nel suo libro l’ha definita “colpevole”: la sua reazione

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Ilary Blasi non ci sta. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la conduttrice non avrebbe preso affatto bene le recenti parole sul suo conto di Luciano Spalletti. Il commissario tecnico della Nazionale italiana – parlando del suo turbolento rapporto con Francesco Totti – ha infatti definito l’ex moglie del capitano giallorosso "colpevole". Secondo quanto ipotizzato dal settimanale Oggi, Ilary non starebbe vivendo un periodo facile e avrebbe "mal digerito" quanto scritto da Spalletti. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Ilary Blasi, l’attacco di Luciano Spalletti

"Ilary Blasi ha mal digerito le parole che il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha riferito sul suo conto nel libro Il Paradiso esiste… ma quanta fatica" si legge sul settimanale Oggi, che nell’ultimo numero ha parlato proprio del racconto tutt’altro che lusinghiero su Ilary da parte di Spalletti, ex ‘nemico giurato’ di Francesco Totti ai tempi della Roma. Nel suo libro il CT della Nazionale, infatti, è tornato a parlare dell’ormai celebre quanto complicato rapporto con l’ex capitano giallorosso e del ‘ruolo’ della sua ex moglie: "L’ex allenatore della Roma ha definito l’ex signora Totti una ‘donna piccola’ e ‘colpevole’ di essersi intromessa nel rapporto tra lui e il capitano in modo ‘arrogante e maleducato’" scrive il magazine.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La reazione dell’ex moglie di Francesco Totti

Stando a quanto raccontato da Oggi, Ilary Blasi non avrebbe preso affatto bene le parole di Luciano Spalletti. La conduttrice romana sarebbe infatti andata "su tutte le furie" per quanto scritto dal commissario tecnico della Nazionale; un attacco arrivato in un "periodo complesso" per Ilary. L’ex signora Totti arriva infatti dal recente flop del reality show The Couple (costretto a chiudere i battenti in anticipo, con il milione in palio andato in beneficenza) e sarà chiamata a rifarsi quest’estate al timone di Battiti Live, quando sfiderà Carlo Conti e Andrea Delogu alla guida di Tim Summer Hits. Al di là della carriera professionale, però, le cose con Bastian Müller vanno a gonfie vele: il compagno della conduttrice ha fatto il grande passo con la romantica proposta di matrimonio sul Lago di Como e i due convoleranno presto a nozze, Francesco Totti permettendo. Ilary deve infatti ancora ultimare il difficilissimo divorzio dall’ex attaccante, con cui proprio recentemente sembra però essere scattata la tregua grazie alla figlia Chanel.

Potrebbe interessarti anche