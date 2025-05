Ilary Blasi presto sposa: la proposta di Bastian Müller è arrivata (ma tutto dipende da Totti) La conduttrice avrebbe ricevuto la fatidica proposta di matrimonio da parte del compagno, ma le nozze dovranno aspettare: il rumor e i dettagli

Fiori d’arancio per Ilary Blasi e Bastian Müller. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la conduttrice avrebbe ricevuto la fatidica proposta di nozze da parte del compagno. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi l’imprenditore tedesco avrebbe approfittato di una romantica gita al lago per sfoggiare l’anello ma, almeno per il momento, il matrimonio sarebbe da rimandare. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Ilary Blasi e Bastian Müller si sposano: la proposta e il rumor

Archiviato il flop (e le polemiche per il non-finale) di The Couple, costretto a chiudere i battenti in anticipo, Ilary Blasi ha voltato pagina e si è concessa un po’ di relax in compagnia di Bastian Müller. In attesa di un nuovo programma (si vocifera di un presunto nuovo format Mediaset insieme a Michelle Hunziker), infatti, la conduttrice è partita per una mini-vacanza con il compagno nella lussuosa Villa D’Este, resort a cinque stelle a Cernobbio, nella suggestiva cornice del Lago di Como.

Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, la romantica gita avrebbe riservato anche una sorpresa per Ilary. "Lo scorso giovedì, Bastian Müller è andato a prendere Ilary a Milano, dove Ilary aveva un impegno di lavoro, e a bordo di una Lamborghini gialla l’ha portata in un luogo che lei non conosceva. Una gita a sorpresa, tanto che la coppia ha fatto tappa in un centro commerciale per acquistare lo stretto necessario per trascorrere una notte fuori. Poi Bastian ha proseguito con la macchina in direzione Villa d’Este" si legge sul magazine di Alfonso Signorini, che ha parlato anche di un’inattesa proposta di matrimonio.

Bastian Müller avrebbe infatti affittato una barca e lasciata la riva, una volta a largo, si sarebbe inginocchiato davanti a Ilary Blasi, avanzando la fatidica proposta con tanto di anello. "Lei aveva un’espressione sorpresa. Il suo sorriso che solitamente usa per sdrammatizzare, questa volta era di commozione" racconta il settimanale (su cui verranno pubblicate alcune foto esclusive della scena), rivelando anche che la conduttrice avrebbe detto subito di sì abbracciando e baciando il compagno.

Il ‘nodo’ del divorzio da Francesco Totti

Resa pubblica nel 2023, la relazione tra Ilary Blasi e Bastian Müller prosegue ormai da anni a gonfie vele. Tra voci di presunta gravidanza e rumor vari sulla loro vita sentimentale, la conduttrice e l’imprenditore sembrano dunque pronti al "grande salto" delle nozze. Il lieto evento, però, non potrà avere luogo, almeno per il momento. Dopo il burrascoso addio tra l’ex letterina e Francesco Totti, infatti, non è ancora arrivato il divorzio. I due sono separati e, tra frecciate e battaglie legali in tribunale, devono ancora firmare le carte per il divorzio vero e proprio.

