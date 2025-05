Bastian Muller, che lavoro fa il promesso sposo di Ilary Blasi. Il passato da maggiordomo e la svolta con le insegne Classe 1987, è erede di una famiglia di industriali, e ora pare abbia un'azienda tutta sua. Nel suo passato diversi lavori, come quello al Carlton Hotel di St. Moritz.

Dopo il clamoroso flop di The Couple, con chiusura anticipata annessa del reality, Ilary Blasi si è concessa una piccola fuga sul Lago di Como. Qui, pare abbia ricevuto la fatidica proposta di nozze dal suo fidanzato Bastian Muller. L’uomo, di cui ancora si conosce pochissimo, secondo le indiscrezioni di Chi, pare abbia portato a sorpresa la conduttrice a fare una gita in barca e si sia poi inginocchiato per chiederla in sposa. La risposta dell’ex signora Totti, è stata ovviamente un commosso sì, suggellato da un appassionato bacio, e ora manca solo l’ufficializzazione del divorzio dal Pupone per poter procedere con i preparativi del matrimonio. Tanta la curiosità su chi sia Bastian Muller, sul suo passato e sul suo lavoro. Finora, infatti, il 38enne non si è mai esposto più del dovuto ed è divenuto popolare proprio con la vicinanza a Ilary Blasi, con cui fa coppia fissa ormai da oltre due anni. Imprenditore di professione, pare che nel suo passato abbia fatto anche il maggiordomo. Scopriamo di più.

Chi è e che lavoro fa Bastian Muller, futuro marito di Ilary Blasi

Nato l’11 marzo 1987, Bastian Muller, nome completo Bastian Muller-Pettenpohl, è un imprenditore tedesco nato a Wächtersbach, (60 chilometri da Francoforte sul Meno, nell’Assia), erede di una famiglia di industriali, proprietari di un’azienda specializzata in scavi per pozzi e perforazioni, molto redditizia in passato ma non proprio brillante negli ultimi anni a causa, pare, di debiti accumulati. Nel corso della sua vita, il futuro marito di Ilary Blasi avrebbe anche attività molto lontane da quelle della sua famiglia d’origini.

Pare, infatti, che tra il 2007 e il 2015, sia stato ‘butler’, ossia maggiordomo presso il Carlton Hotel di St. Moritz, dove aiutava i clienti nello shopping, e svolgeva mansioni di autista. Chiusa questa parentesi, Muller avrebbe deciso in seguito di lanciarsi e aprire un’azienda tutta sua, specializzata in insegne luminose. Tutte le informazioni su di lui, però sono sempre avvolte dal mistero, dato che l’uomo non è membro dello showbiz, ma ci è entrato in punta di piedi dopo il suo fidanzamento con Ilary Blasi, conosciuta per caso su un volo di ritorno da New York.

