Basciano bis a Verissimo: Toffanin ci riprova (e incassa il no di Sophie) Dopo il botta e risposta andato in scena lo scorso weekend, il dj sarebbe pronto a tornare dalla Toffanin per replicare (ancora una volta) alle insinuazioni della Codegoni.

Continua il botta e risposta tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Lo scorso weekend i due ex vipponi si erano presentati in studio da Silvia Toffanin, rispondendo a distanza alle reciproche accuse. Basciano aveva negato categoricamente il tradimento nei confronti di Sophie, mentre lei lo aveva sbugiardato affermando di averne le prove. Ora, dopo che anche il manager di Alessandro è intervenuto in sua difesa, alcune segnalazioni social lanciano l’ipotesi di una nuova ospitata del gieffino a "Verissimo". Ecco di seguito tutti i dettagli.

Alessandro Basciano pronto a tornare a "Verissimo"

Tutto è cominciato con l’ospitata di Sophie Codegoni a "Verissimo". Appena due settimane fa, l’ex gieffina si era presentata in studio dalla Toffanin rivelando di aver rotto con Alessandro Basciano a causa di un tradimento. Stando alle sue parole il vippone aveva trascorso alcuni giorni ad Ibiza in compagnia di una ragazza, una sua fantomatica ex. Basciano, che aveva subito negato l’accaduto, ha poi deciso di chiedere alla Toffanin un diritto di replica, per presentare ai telespettatori la sua versione dei fatti.

Così lo scorso sabato è stato Alessandro a presentarsi davanti alle telecamere di "Verissimo". Alla conduttrice Basciano ha spiegato che tra lui e la fantomatica amante – si tratterebbe della modella spagnola Luzma Cabello – non è accaduto nulla, a Ibiza, perché lui era ancora innamorato di Sophie. E questa versione dei fatti è stata confermata anche dal manager di Basciano, Benji Costantino, che ha dichiarato quanto segue: "A lei piaceva tanto Ale, lui però era tanto confuso. Luzma infatti mi diceva ‘Ale mi parla sempre della fidanzata’…per questo lei voleva tornarsene a casa…non c’è stato nessun tradimento".

Ma Sophie Codegoni non ha gradito affatto queste parole. Tanto che il giorno dopo l’ospitata di Basciano, il 22 ottobre, ha deciso di ripresentarsi dalla Toffanin per chiarire ancora una volta le cose. Ha detto di amare ancora Basciano, ma di avere le prove innegabili del suo tradimento. Ora, a distanza di qualche giorno, pare che il dj sia già pronto a tornare ancora una volta nel salotto di "Verissimo", per fornire chissà quali nuove rivelazioni ai telespettatori. A raccontare di questa possibilità è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che di recente ha riportato il rumor sui suoi canali social. Sempre secondo rumors in arrivo dai social, la Toffanin avrebbe proposto di tornare a Verissimo anche a Sophie Codegoni che però avrebbe rifiutato l’invito (sarebbe stata la terza volta consecutiva in tre settimane) svelando alla conduttrice di non avere altro da dire sulla vicenda.

Non è però chiaro, al momento, se si stratta di voci attendibili o di semplici supposizioni. Vedremo nelle prossime ore se arriveranno conferme dal programma Mediaset o dal diretto interessato.

