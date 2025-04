Ilary Blasi senza filtri a Verissimo: "The Couple e l'amore con Bastian". Poi Toffanin fa una gaffe colossale La conduttrice romana protagonista nello studio di Verissimo tra rivelazioni, sorprese e risate. Ecco cosa è successo.

Fonte: IPA

CONDIVIDI

A Verissimo – domenica 6 aprile – riflettori puntati su Ilary Blasi, dive della tv italiana e conduttrice di The Couple, il nuovo reality che da lunedì 7 aprile prenderà il posto del Grande Fratello su Canale 5. La showgirl romana è stata protagonista di un’intervista lunga e divertente con Silvia Toffanin, sua grande amica, che he regalato soprese e spunti destinati a diventare virali. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi a Verissimo presenta The Couple

Ilary Blasi rimpiazzerà Alfonso Signorini nel prime time di Canale 5, e non vede l’ora di riavviare la sua carriera da conduttrice di reality dopo l’addio all’Isola dei famosi di due anni fa. Accolta nello studio di Verissimo dal coro ‘Hilary Hilary’ del pubblico in studio, l’ex signora Totti svela: "Sto molto bene, mi sono ripulita. The Couple? Sono emozionata, pronta non lo so. Sono felice di rimettermi in gioco in tv dopo tanti anni. Amo le scommesse, amo molto giocare e non mi piace perdere". "Cosa ci dobbiamo aspettare da The Couple?", le chiede Silvia Toffanin. "Vi dico che sono 8 coppie legate da amicizia, parentela, lavoro o altro. Devono essere affiatati e uniti per arrivare a vincere questo montepremi da 1 milione di euro. Ci sono giochi, sfide, vinceranno delle chiavi che apriranno la cassaforte col montepremi. Insomma, ci sono gli ingredienti per divertirsi. Come lo condurrò? Sono maturata, ma c’è una parte di che rimane bambina e spensierata, una Peter Pan. Sono anche rosicona e competitiva".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I messaggi di Michelle Hunziker e Alvin

Spazio poi ai messaggi degli amici vip della Blasi. Si parte con Michelle Hunziker, che in un video dedica parole bellissime a Ilary, che replica "Michelle è un’amica ma è un po’ fulminata. Per questo gioco non l’avrei mai scelta, nemmeno a te Silvia. Secondo me siete due schiappe". Poi tocca ad Alvin, l’amico e spalla tv che l’accompagnata in tante edizione dell’Isola dei famosi: "Lei vive nel magico mondo di Ilary Blasi", scherza l’ex VJ. "Ogni tanto mi assento – risponde la Blasi – ma lui ha un grande difetto: è molto permaloso il che lo rende il bersaglio perfetto di certi scherzi".

Ilary Blasi e lo scivolone della Toffanin: "Chiarischi"

C’è spazio, poi, per un siparietto divertente con Silvia Toffanin. "Io non sono una litigiosa, ma se devo dire una cosa te la dico chiaro e tondo", dice Ilary in risposta a una domanda sul suo modo di rapportarsi con amici e colleghi. Quindi la conduttrice di Verissimo scivola dicendo: "Chiarischi", poi si rende subito conto dello strafalcione commesso e aggiunge. "Ilary, a stare con te ha dimenticato l’italiano".

Ilary Blasi, l’amore (completo) con Bastian Mueller

Prima di chiudere, c’è spazio di parlare anche di amore. "In coppia in amore come sei?", chiede la Toffanin riferendosi anche alla storia Ilary Blasi vive con Bastian Muller. "Posso essere una rompicog*ioni, ogni tanto mi impunto su cose anche stupide. Tipo martello. Io e Bastian? Coppia molto bilanciata. Mi rende felice, sto bene, mi sento sicuro. Non ho più niente da dire. L’argomento Bastian è chiuso".

Potrebbe interessarti anche