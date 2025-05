Ilary Blasi e Totti, scatta la tregua (con lo 'zampino' di Chanel). Ma un dettaglio preoccupa i fan I due ex sono stati avvistati durante i festeggiamenti per il diciottesimo della figlia. Un evento senza precedenti, che potrebbe presupporre una pace duratura. Ecco i dettagli.

Torta a sette piani. Look mozzafiato. E finalmente Francesco Totti e Ilary Blasi insieme. Così Chanel Totti ha festeggiato il suo 18esimo, in grande stile e godendo della (apparente) riconciliazione tra i due genitori. Per il bene della figlia – e non era scontato – Ilary e Totti hanno quindi deciso di riunirsi sotto lo stesso tetto (la location era la magnifica Tenuta San Domenico, a Sant’Angelo in Formis). Un primo segno di distensione. E forse la prova di una famiglia allargata, vista la presenza alla festa dei rispettivi compagni dell’ex coppia, cioè Noemi Bocchi (con la figlia) e Bastian Muller. Mentre il fidanzato di Chanel, Babalus, non è stato avvistato. Segno che la loro storia potrebbe essere davvero al capolinea. Vediamo qui sotto i dettagli.

Ilary Blasi e Totti, l’apparizione (inaspettata) al compleanno di Chanel

I miracoli avvengono, ogni tanto. E una figlia può riuscire nell’impresa di riunire due genitori separati, anche se i genitori in questione, Ilary Blasi e Francesco Totti, non si sono lasciati nel modo migliore possibile. Tra accuse reciproche di tradimenti, attacchi social e quant’altro, l’ex coppia d’oro si è sciolta ormai da anni. Ma il 18esimo delle figlia Chanel Totti, festeggiato ieri sera in una location da sogno, ha visto il duo finalmente riunito. Almeno per una notte.

La festa è andata in scena all’interno della Tenuta San Domenico, a Sant’Angelo in Formis, dove aveva festeggiato anche il fratello di Chanel, Cristian Totti. E neanche a dirlo, gli invitati vip erano tantissimi, con profusione di dettagli di alto livello, una torta gigante (7 piani in tutto) e un vestito mozzafiato indossato dalla neo-diciottenne figlia di Ilary. Insomma, tutto perfetto. Compresa la presenza congiunta dei genitori, che a quanto pare non si detestano abbastanza da fare uno smacco alla figlia.

Altro dettaglio: con Totti c’era anche la compagna Noemi Bocchi, insieme a sua figlia maggiore Sofia Caucci. E ovviamente non mancava il futuro marito di Ilary Blasi, Bastian Muller. Tantissimi gli invitati famosi, poi. Dalla creator Emily Pallini, presente con il fidanzato trapper Ludwig, alla fidanzata di Christian Totti, Melissa Monti. Chi invece mancava, a quanto pare, era il presunto fidanzato di Chanel, Cristian Babalus.

L’assenza di Babalus e il ‘nuovo inizio’ di Chanel Totti

Un’assenza pesante, quella di Babalus. Che sembra confermare a questo punto le voci circolate sul web: lui e Chanel non starebbero più insieme, dopo anni di rapporto stretto e viaggi in coppia anche con la famiglia Totti. Ora Chanel sembra quindi pronta a ricominciare da capo. La maggiore età le imporrà anche scelte importanti, più responsabilità, nuove sfide. Ma se il suo cuore è libero, come pare, potrebbe essere l’inizio di un capitolo davvero splendido per lei. Staremo a vedere, come sempre.

Tensione tra Ilary e Totti al taglio della torta

Secondo quanto riportato negli ultimi minuti da CasertaNews, nonostante la breve riconciliazione si sarebbe verificato un (quasi) incidente durante il taglio della torta. Totti, Ilary e i rispettivi compagni avrebbero dovuto infatti presenziare insieme per una foto ‘allargata’. Ma a quanto pare entrambi gli ex coniugi avrebbero preferito fare scatti separati. Insomma, le prove di pace restano. Eppure la strada potrebbe essere ancora lunga.

