Chanel Totti si diploma alla scuola americana (con stoccata di papà Francesco). E alla cerimonia spunta pure Bastian Muller La figlia dell'ex capitano della Roma oggi ha ricevuto l'attestato dalla scuola internazionale dove studiava. Alla cerimonia era presente anche il fratello Cristian.

Chanel Totti, appena maggiorenne, si è diplomata oggi alla St. Stephen’s School, prestigiosa scuola internazionale nel cuore di Roma. Ad assistere alla cerimonia di consegna del diploma, come testimoniano numerosi post social, erano presenti mamma Ilary Blasi e il compagno di lei Bastian Muller (che si è pure scattato un selfie con Chanel). Anche il fratello Cristian c’era, mentre Francesco Totti, grande assente, ha commentato con la solita verve via social. Ecco i dettagli e quanto costa la super-scuola internazionale in cui Chanel si è appena diplomata.

Chanel Totti, il diploma con mamma Ilary Blasi e Bastian Muller

"Finalmente", ha commentato la stessa Chanel Totti, a margine della cerimonia di consegna del tanto agognato diploma, avvenuta in pieno stile americano. Oggi, infatti, 30 maggio 2025, la figlia di Totti e Ilary Blasi è stata ufficialmente premiata per gli anni di studio presso la St. Stephen’s School di Roma, prestigiosissima scuola internazionale. Vestita di blu, sorriso inconfondibile, Chanel ha ritirato il suo attestato sfilando insieme ad altre studentesse sue coetanee, circondata da uno stupendo prato verde.

E con lei c’erano (quasi) tutti. Da mamma Ilary Blasi, emozionatissima, al fratello maggiore Cristan, accompagnato a sua volta dalla fidanzatina. Presente anche il nuovo compagno di Ilary, Bastian Muller, che si è preso l’onere e l’onore di un selfie di gruppo poi postato online. Mentre mancavano – non si sa bene perché – sia papà Francesco Totti che la compagna Noemi Bocchi.

L’intervento social di Francesco Totti

Papà Francesco Totti ha però deciso di fare sentire la sua presenza, in qualche modo, intervenendo con grande ironia via social. L’ex capitano della Roma, infatti, ha commentato il traguardo della figlia con la più classica delle battute: "Ora nevica". E da altri momenti condivisi online, si è potuto anche evincere il tifo sfegatato di Cristian, che a un certo punto ha gridato con orgoglio: "Daje Chany".

Quanto costa la scuola frequentata da Chanel Totti

La St. Stephen’s School di Roma, scuola internazionale frequentata da Chanel Totti, non è esattamente economica. La retta è pari infatti a 28mila euro l’anno, dal momento che si tratta di uno degli istituti più prestigiosi della Capitale (e dell’intero Paese). A questi soldi vanno poi aggiunte le spese extra, tra cui la mensa (che è facoltativa) ed eventuali attività extracurricolari.

A livello educativo viene seguito il sistema americano, che funziona per gradi, non classi, dal nono al dodicesimo. Quindi dai 14 ai 19 anni di età. E tutte le lezioni, ovviamente, avvengono in inglese.

