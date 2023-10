Verissimo, Vladimir Luxuria svela alla madre: "Ho un amico speciale" L'ex opinionista de L'Isola dei Famosi racconta anche gli anni di bullismo e le reazioni della mamma e del papà al suo cambiamento radicale: Michela sorprende

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Sabato 28 ottobre da Silvia Toffanin a Verissimo arrivano Vladimir Luxuria e la madre Michela, pronte a raccontare il loro profondo e incredibile rapporto madre e figlia e non solo. L’ex opinionista de L’Isola dei Famosi fa coming out, svela alla madre, ancora inconsapevole, di avere un "amico speciale". Come la prende Michela? Benissimo: ha già pronto il corredo completo, con tanto di lenzuola per la prima notte, una notte che però "c’è già stata."

Vladimir Luxuria e la madre Michela, un rapporto come pochi

La madre svela subito che Vladimir è una mammona, tanto che le due si sentono tutti i giorni e la prima cosa che la figlia le chiede al telefono è sempre: "Come stai?" D’altronde, non è un mistero che il legame con Michela sia talmente forte da averla aiutata a superare tutte le difficoltà della vita, soprattutto durante e dopo la trasformazione la sua personale trasformazione. "Ho incominciato a capire qualcosa quando mi portava le ragazze da Londra e dalla Norvegia, tutte bellissime, e poi me l’ha detto", dice la madre. Vladimir aggiunge: "Pensava fossero mie fidanzate e invece erano le mie amiche del cuore, tranne Sara. Con lei ho avuto la mia unica storia d’amore con una donna da adolescente. Era una pittrice inglese, sono stata fortemente innamorata di lei quando ero ancora Vladimiro."

La madre poi ammette di non essersi mai accorta dei suoi cambiamenti per quanto riguarda l’abbigliamento, perché "si vestiva sempre nelle cabine. Erano le sorelle a portarle nei sacchetti i vestiti da casa." Il padre invece una volta l’ha vista indossare abiti da donna, ha capito la situazione e l’ha fulminata con lo sguardo. Poi, tornato nella sua abitazione, ha dato la colpa a Michela perché le permetteva di uscire sempre. Luxuria interviene: "La cosa dolorosa è che a me non sembrava di fare qualcosa di malvagio, di voler fare del male a qualcuno. Io mi sentivo bene così. A volte vestirsi e camminare per la tua città sembrava come una sfida al mondo. Mi sono sentita malissimo quando ha dato la colpa a mia madre, perché quando sei consapevole di creare sofferenza, disagio, imbarazzo a coloro che ti hanno messo al mondo e hanno fatto dei sacrifici… Mi sembrava ingrato da parte mia restituire tanto amore che mi avevano dato con tanta sofferenza. Ma era una cosa talmente forte e irrinunciabile che io immaginavo di diventare una persona peggiore se non sceglievo di essere quella che sono. All’inizio a Foggia mettevo degli abiti più larghi, legavo i capelli per non far capire… Mi travestivo da uomo. Alla fine ho capito che bisognava fare un’operazione di sincerità."

Un’operazione di sincerità iniziata con la madre che, secondo Luxuria, l’ha sempre saputo. Michela risponde: "Sì, ma volevo la certezza. Poi l’ho accettato, perché ho pensato: ‘Io per dare retta alla gente perdo una figlia… Se non l’avessi accettata, lei non sarebbe più venuta e non mi avrebbe più chiamata. Quindi mi sono detta: ‘Ma cosa me ne importa della gente? Io voglio mia figlia!" Vladimir è commossa e svela di sentirsi molto fortunata ad avere una mamma così moderna: "Quando sento ancora oggi di alcune persone che vengono rifiutate da chi ti ha messo al mondo, mi chiedo: ‘Ma si può?’" Non manca infatti il riferimento a tutte quelle persone allontanate da casa o uccise dai propri genitori solo perché considerate "diverse".

L’argomento generale resta lo stesso, questa volta però la madre si concentra sul periodo in cui la figlia veniva bullizzata: "Non sapevo del bullismo. Dopo me l’ha detto e ancora adesso mi vengono i brividi. Allora non c’erano i cellulari e io dovevo tenere il telefono alzato di notte, perché mi chiamavano per dirmi parolacce e insultarmi. " Luxuria aggiunge: "La chiamavano per dirle: ‘Sa, suo figlio è così… Perché la gente è tanto buona che ha paura che lei non venga informata e allora le persone vogliono fare i relatori. Capito?" Riprende la parola Michela: "A me diede molto fastidio fu una signora. Il figlio piangeva nella carrozzina e io avevo comprato dei Chupa chupa per i miei figli. Gliene volevo dare uno e la madre l’ha preso e buttato, perché ero la mamma di Vladimir. Aveva paura che trasmettessi al bambino una malattia… Io ho fatto i miei figli e nessuno deve permettersi di parlare male di loro. Mio marito dice: ‘Ecco la tigre‘"

L’amico speciale di Vladimir

Dopo il toccante videomessaggio del fratello Glauco e dello zio Raffaele che commuove Luxuria, quest’ultima rivela alla madre, alla Toffanin e a tutto il pubblico di Canale 5 di avere un "amico speciale". Michela è felice: "Oh, sai da quanto tempo tengo il corredo dietro la porta? Posso andare a ordinare i confetti? Le faccio un bel cappello con le piume." Vladimir confessa di aver approfittato dell’occasione e poi spiega: "Ho sentito anche lui e ha concordato sul fatto che era arrivato il momento di poter dire questa cosa." La madre chiede: "L’hai scelto bello? Ha i soldi?" La figlia, ridendo, risponde: "È bello, ma cosa me ne importa dei soldi!" Michela è d’accordo e ricorda che l’importante è il rispetto. Poi Vladimir le dice che l’uomo è più giovane di lei e la donna esclama: "Che ci fa? Cosa ce ne importa? Quando viene a Foggia gli faccio le orecchiette con le cime di rapa."

La diretta interessata svela che la storia va avanti da un po’ di tempo e la madre afferma: "È furba! Io non sapevo niente", per poi lasciarle nuovamente la parola: "Comunque lo conosci. Non ti ho detto che è un amico speciale ma una volta te l’ho presentato." La curiosità è tanta, soprattutto quella della mamma: "Come si chiama? Tu ora devi dirmi tutto, se no stanotte non dormo!" Luxuria sostiene di avere una relazione aperta con il suo misterioso interesse amoroso: "È iniziata come una relazione aperta. Ci vedevamo, ma ognuno mantenendo la propria libertà. Perché io ho un carattere molto indipendente e con alcuni era finita male perché mi sentivo un po’ in trappola. Secondo me è solo una cosa psicologica: ci diciamo di essere una coppia aperta, ma in realtà non lo siamo. Siamo estremamente gelosi l’uno dell’altro e non ci tradiamo, però ufficialmente dobbiamo dire che siamo una coppia aperta. Lo so, sono strana."

Potrebbe interessarti anche