Si concluderà questa sera, venerdì 4 luglio, l’avventura televisiva dei Tim Summer Hits 2025. L’ultima puntata, registrata durante il concerto live che si era tenuto a Piazza del Popolo a Roma lo scorso 10 giugno, va in onda nella prima serata di Rai 1 e promette scintille. Alla conduzione, come sempre, Andrea Delogu e Carlo Conti, pronti a presentare i 20 artisti che saliranno sul palco per farci ballare i brani che sentiremo suonare per tutti i mesi più caldi dell’anno. Nel backstage, invece, Carolina Di Domenico che ci regalerà attimi imperdibili in compagnia dei cantanti, facendoci scoprire la parte più divertente e inedita della kermesse musicale, grazie anche alle interviste e ai contenuti esclusivi. Vediamo insieme tutte le anticipazioni e la scaletta di questo quarto e ultimo appuntamento dei Tim Summer Hits 2025.

Tim Summer Hits 2025, anticipazioni e scaletta quarta serata (stasera 4 luglio)

Andrea Delogu, Carlo Conti e Carolina Di Domenico presentano stasera la puntata finale dei Tim Summer Hits 2025. La serata, live lo scorso 10 giugno a Piazza del Popolo a Roma, è stata registrata e sarà trasmessa oggi in prime time su Rai 1: 20 gli artisti in scaletta, per un totale di 19 esibizioni, tra cui il duetto di Iva Zanicchi con Vinny nel brano ‘Dolce far niente‘, uno dei tormentoni estivi che ci farà compagnia nei prossimi mesi, e l’esibizione di Annalisa, attesissima sul palco romano.

Tim Summer Hits 2025, gli artisti in scaletta il 4 luglio (in ordine alfabetico):

Achille Lauro

Alex Britti

Alfa

Annalisa

A-Clark

Vinny e Iva Zanicchi

BigMama

Bnkr44

Bresh

Capo Plaza

Clara

Clementino

Fedez

Gabry Ponte

Gigi D’Alessio

Negramaro

Sayf

Shablo + Guests

Tropico

Tim Summer Hits, il concerto è in diretta o registrato?

TIM Summer Hits 2025 non viene trasmesso in diretta su Rai 1. La quarta puntata dello show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu è stata registrata martedì 10 giugno per poi essere messa in onda, in prima serata, stasera a partire dalle ore 21.30. Inoltre la kermesse sarà visibile anche in streaming sull’app e il sito di RaiPlay.

