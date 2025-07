Iva Zanicchi, attrice di film e fiction da riscoprire: da Una ragazza tutta d'oro a Caterina e le sue figlie La cantante reggiana, per anni volto principale di Ok, il prezzo è giusto! ha recitato anche in diversi film e serie tv: ecco quali e dove vederli in streaming

Il recente annuncio del possibile addio di Sanremo come sede del Festival della Canzone italiana ha destato non poche perplessità, tra cui quelle di big come Al Bano e Iva Zanicchi. La cantante reggiana, tre volte partecipante alla Kermesse canora tra il 1967 e il 1974, si è unita al coro d’allarme dei suoi colleghi. Il passato di Iva Zanicchi, però, non è legato solo alla musica, ma anche al cinema e in televisione, dove è comparsa grazie a film, sceneggiati e programmi di successo: vediamo dove recuperarne alcuni in streaming.

I film con Iva Zanicchi in streaming

Una ragazza tutta d’oro (1967)

Il maestro Signoretti scopre che Iva (Zanicchi) è dotata d’una magnifica voce e vuole lanciarla in campo musicale, ma lei declina l’offerta. Suo fratello Paolo e quattro amici vanno a Roma, ma finiscono in prigione. Nel film anche camei, nei panni di loro stessi, di Patty Pravo, Rocky Roberts, Caterina Caselli e Equipe 84. Trovate il film in streaming gratuito sulla piattaforma Chili.

28 minuti per 3 milioni di dollari (1968)

Un miliardario francese, con l’hobby delle pietre preziose, farebbe carte false per mettere le mani su un diamante custodito a Roma. Sarebbe disposto a tutto, persino ad affidarsi a una banda di rapinatori professionisti. Iva Zanicchi compare in un cameo come cantante di un night club. Il film è disponibile in streaming nel catalogo di Prime Video, oppure a noleggio o in acquisto su YouTube e Google Play Film.

L’ultimo Capodanno (1998)

Marco Risi porta in scena vari racconti grotteschi e surreali ambientati nella notte di Capodanno. Si va due ragazzi in cerca di droga a un gruppo di ladri che tentato di svaligiare lo studio di un avvocato sadomaso, passando per un’anziana signora che organizza il veglione nel proprio appartamento con tanto di giovane gigolò. Qui Iva Zanicchi veste i panni di Gina Carucci. Il film è gratuito su RaiPlay, oppure in streaming nel catalogo di Prime Video o in acquisto o a noleggio su Chili.

Le serie tv in streaming con Iva Zanicchi

Caterina e le sue figlie (2005-2010)

Caterina Foresi (Virna Lisi), abbandonata dal marito con tre figlie da crescere, si dimostra donna forte e tenace e capace di aiutarle nei loro problemi quotidiani e sentimentali. Iva Zanicchi, che compare in 13 dei 18 episodi totali della serie, interpreta Liliana, la migliore amica della protagonista. L’intera serie è disponibile in streaming nel portale di Mediaset Infinity.

Tra le altre apparizioni, ricordiamo:

L’ultimo capodanno, regia di Marco Risi (1998)

W gli sposi, regia di Valerio Zanoli (2017)

Il circo delle meraviglie, regia di Mario Chiavalin (2024)

I tre moschettieri, regia di Beppe Recchia – miniserie TV (1991)

L’Odissea, regia di Beppe Recchia – miniserie TV (1991)

L’ispettore Coliandro – serie TV, episodio 7×03 (2018)

