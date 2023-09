A Verissimo (domenica) il divo turco Murat Ünalmış e la storia di Iva Zanicchi Dal protagonista di Terra Amara a Barbara Palombelli, ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 17 settembre condotta da Silvia Toffanin

Dopo la puntata di sabato 16 settembre, Verissimo ci accompagna con un secondo attesissimo appuntamento domenica 17 settembre. Si torna dunque nel salotto del talk show condotto da Silvia Toffanin, con una nuova puntata ricca di emozioni uniche e interviste esclusive con ospiti eccezionali, attesi e molto amati dal pubblico italiano. Da Emanuele Filiberto di Savoia a Murat Ünalmış, passando per l’iconica Edwige Fenech, Iva Zanicchi e Barbara Palombelli, lo studio di Verissimo si prepara a ospitare un’ampia gamma di talenti. Ecco un’anticipazione di ciò che ci aspetta.

Le anticipazioni di Verissimo di domenica 17 settembre

Nella puntata di domenica di Verissimo, il palco si prepara a ricevere un distinto ospite: Emanuele Filiberto di Savoia. L’intervista sarà senza dubbio un momento importante e esclusivo, permettendo al pubblico di conoscere meglio la vita e le esperienze di questo membro della famiglia reale italiana, nonchè volto apprezzato dello scenario televisivo italiano.

Per gli appassionati della soap opera Terra Amara, invece, c’è un motivo in più per non perdere questa puntata. Sarà infatti la prima intervista in Italia di Demir, interpretato dall’attore Murat Ünalmış. I fan potranno finalmente scoprire segreti dietro le quinte e curiosità sulla serie.

Gli altri attesissimi ospiti

Un altro grande nome che si unirà al cast degli ospiti di Verissimo è Edwige Fenech, un’icona del cinema italiano. La sua presenza nello studio aggiunge una dimensione cinematografica alla puntata, e il suo contributo promette di essere un momento unico per gli spettatori e un tuffo nostalgico nel passato.

Ma le sorprese non finiscono qui. In questa puntata ricca di avvenimenti emozionanti sarà presente anche Iva Zanicchi, una delle voci più amate della musica italiana, pronta a condividere aneddoti e storie della sua carriera straordinaria. E poi c’è Barbara Palombelli, fresca di ritorno con la nuova stagione di Forum, che porterà la sua energia e la sua esperienza nell’eterno dibattito sulla giustizia e i diritti, rivelando anche qualche informazione sulle puntate in onda,

Dove e quando vedere la puntata

Non dovete fare altro che sintonizzarvi su Canale5 per godere di questo straordinario appuntamento con Verissimo. La puntata andrà in onda nella consueta fascia oraria e il pubblico potrà seguire le interviste e gli incontri emozionanti a partire dalle ore 16.30 di domenica 17 settembre 2023.

Se preferite la flessibilità di vedere il programma online, potrete accedere alla diretta streaming e alla replica on demand su Mediaset Infinity, assicurandovi di non perdere nemmeno un momento di questa straordinaria puntata di Verissimo.

