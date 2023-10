Verissimo ospita (ancora) Codegoni e Basciano: Silvia Toffanin sommersa dalle critiche Il programma di Canale 5 è finito sotto attacco dopo l'annuncio dell'ennesima ospitata degli ex gieffini: che fine ha fatto la politica anti-trash di Mediaset?

Negli ultimi giorni il gossip si è concentrato sulla rottura tra gli ex gieffini Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, con tanto di retroscena svelati da lei in un’intervista a Verissimo. Ed è proprio la trasmissione di Silvia Toffanin ad essere finita al centro delle polemiche, dopo l’annuncio degli ospiti di questa settimana: sabato 21 ottobre sarà infatti presente Basciano, mentre Codegoni torna in studio il giorno successivo. Una serie di ospitate, queste, che fanno storcere il naso agli spettatori e agli utenti dei social.

Verissimo ospita i "Basciagoni": è polemica

L’annuncio della presenza dei "Basciagoni" a Verissimo è arrivato tramite le pagine social del programma, che immediatamente si sono riempite di commenti negativi e critiche da parte del pubblico, per l’eccessivo spazio concesso alla coppia. "Una soap opera turca ormai", si legge tra i commenti. "Ancora?!?!?! Verissimo una volta intervistava persone famose sul serio, ora siamo finiti a vedere Beautiful di Uomini e Donne"; o ancora: "Beh direi puntatone imperdibili! Ma quanto spazio gli viene dato?". Insomma, gli spettatori sembrano non gradire la piega che sta prendendo Verissimo, e la scelta di Silvia Toffanin di concedere sempre più spazio a due personaggi come Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Il tutto, si legge sui social, con il chiaro intento di aumentare lo share, andando ad indagare – anche con una certa morbosità – nella vita privata dei vip (o presunti tali, verrebbe da aggiungere).

Che fine ha fatto l’anti-trash di Berlusconi?

Tra le critiche principali mosse a Verissimo e a Silvia Toffanin, poi, ci sono numerosi attacchi al programma, accusato di star riportando su Canale 5 quel tanto discusso "trash" che Pier Silvio Berlusconi voleva estromettere dalle reti Mediaset. La domanda, dunque, sorge spontanea: che fine ha fatto la famosa politica anti-trash dell’amministratore delegato? Basti pensare che, soltanto pochi mesi fa, Berlusconi aveva imposto uno stop alle ospitate di personaggi ritenuti "a rischio" e che avrebbero abbassato troppo il livello della trasmissione. Mentre ora, per avere un po’ di audience in più, il programma della sua compagna torna ad accogliere volti noti soltanto per i reality show e le carriere da influencer. E anche gli spettatori sono dello stesso avviso: "Mediaset ha cacciato via la D’Urso proprio per questo trash e queste cose ridicole poi continuano a farlo con un altro programma che si eleva a serietà quando così di serietà non c’è nulla"; "Silvia Toffanin non sta facendo altro che rifare ciò che faceva la D’urso, non capisco quindi la novità che tanto decantava suo marito"; o ancora: "Verissimo è caduto molto in basso. Una volta era una trasmissione di un certo livello".

