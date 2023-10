Verissimo, Sophie Codegoni: "Con Basciano mi sentivo sbagliata" Su Canale 5 l'influencer svela dettagli inediti sul tradimento di Alessandro, l'ormai ex fidanzato con il quale ha avuto una splendida bambina di nome Celine

Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è pronta a raccontare ogni dettaglio sul motivo per cui ha scelto di lasciare il fidanzato Alessandro Basciano, l’uomo che nel 2022 alla Mostra del Cinema di Venezia le aveva chiesto di sposarlo in mondovisione. Nel salotto di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, scopriamo tanti particolari inediti su una relazione caratterizzata da umiliazioni e mancanze di rispetto.

Codegoni: "Ho beccato la chat con la sua ex fidanzata"

L’ultima volta che Sophie Codegoni è entrata nello studio del programma ha scoperto in diretta il sesso della figlia Celine insieme all’ormai ex compagno Alessandro Basciano. Oggi le cose sono cambiate, la situazione non è più rosea e forse non lo è mai stata. L’influencer infatti svela di essersi sentita sempre sbagliata con lui, sempre in difetto: "Tornare qui adesso è dura. Cerco di essere forte per la bimba. La relazione non andava bene già da un mesetto. Ho deciso di chiudere la storia 5 giorni fa, dopo tanti sbagli che non reputavo giusti ma giustificavo. La nostra crisi è iniziata quando un mese fa ho beccato una chat ambigua con la sua ex fidanzata. Di segnalazioni sui suoi tradimenti ne ho ricevute tante in passato, ma solo al nono mese di gravidanza me ne è arrivata una più fondata. Lui è molto bravo a raccontare la sua verità, e quando andavo a parlargli lui mi rispondeva che ero sbagliata e non ero né una brava donna né una brava mamma perché stavo rovinando la nostra famiglia in quanto credevo agli altri. Ho vissuto anche tante mancanze di rispetto verbali, il rapporto era basato sul ‘io posso e tu no’: se tu esci a mangiare con una tua amica se una cattiva madre, una schifosa. Con lui non potevi nemmeno lavorare in un ambiente dove ci sono troppi uomini. Io lo giustificavo perché pensavo che fosse insicuro, ma sbagliavo. Non bisogna giustificare nulla, ci sono stati gesti e parole davvero brutte. La mia famiglia mi diceva: ‘Sophie ridimensionati, perché non sei più tu. Eri tu a dirci che non bisogna giustificare una parolaccia o un gesto di troppo e invece è quello che stai facendo’. Io mi dicevo: ‘Vabbè, cambierà’. Lo perdonavo perché mi sentivo sbagliata io. Ho fatto il grande errore di annullarmi, una cosa che ho sempre consigliato di non fare. Prima di amare me stessa amavo lui. Poi è nata Celine e ora lei è l’amore più bello, sincero e puro di tutta la mia vita. Lì capisci che cos’è l’amore."

La scoperta del tradimento

Sophie Codegoni rivela dettagli sull’ultimo tradimento a Ibiza: "Cinque giorni fa mi arriva un messaggio di una ragazza. Erano già uscite delle foto di lui con una donna in aeroporto. Noi non ci parlavamo da qualche giorno perché mi aveva fatto una piazzata al lavoro. Lo perdono per la lite e gli dico ‘ricominciamo’. A quel punto mi ha detto che in realtà era a Ibiza per lavoro e che stava per uscire una foto con una ragazza e, giurando su mia figlia, ha aggiunto che si trattava soltanto di una turista inglese. Lui mi aveva detto di essere a Pioltello a piangere per me e invece era a Ibiza. Poi mi è arrivato un messaggio con scritto: ‘Ciao Sophie’. Ho guardata bene la foto profilo e poi le ho chiesto se fosse la ragazza della foto in aeroporto. Lei mi ha detto che era una sua ex e che ha passato con lui tre giorni a Ibiza. Lui le ha pagato i voli, mentre a me non ha dato nulla per la piccola. Le ha anche detto di ‘non pubblicare nulla perché la mia ex è pazza e poi mi fa problemi con la bambina’. Quella ex sarei io. Non era quindi un errore. Mi sono chiesta: ‘In questi tre giorni, svegliandoti senza di noi vicino, non hai pensato che stavi sbagliando? Non ti sei mai sentito in colpa?’ La trattava come se fosse la sua fidanzata".

