Vasco Rossi e le donne. Una storia di canzoni, passioni, sogni con chitarra e figli inattesi. Il rocker di Zocca, vicino Modena, ha vissuto una vita al limite e sempre sul filo. Ma a tenerlo in piedi, nei momenti duri e in quelli (quasi) impossibili, ci hanno pensato soprattutto le ragazze. Le sue ragazze. Prima Susanna, vista a ballare, che era più giovane di lui di ben 10 anni. Poi Gabri, la prima vera compagna, scomparsa da poco. E quel flirt un po’ dimenticato con l’ex regina di Canale 5 Barbara D’Urso. Ma alla fine, a far mettere la testa a posto a Vasco ci ha pensato Laura Schmidt, a lungo compagna e moglie dal 2021. Vediamo qui sotto tutti i particolari e le curiosità.

Susanna Marani, che Vasco incontrò alla discoteca "Snoopy" di Modena, ha ispirato al rocker emiliano la canzone omonima, "Susanna". A raccontare il loro incontro fu proprio lei: "Era la fine del ’77 o gennaio ’78, e fu lui ad avvicinarmi allo Snoopy, perché io ero sempre molto sfuggente. Fu sempre lui ad innamorarsi di me. L’estate successiva ho convinto i miei a portarmi a Zocca. Ero veramente una bambina vivace, dicevo che andavo a scuola e invece andavo a Punto Radio, dove c’era Vasco. Fra noi c’ è stato solo uno scambio di baci, anche perché c’erano dieci anni di differenza: io avevo 16 anni e lui 26".

Nel frattempo, Vasco aveva anche scritto "Albachiara", ispirata a una ignota ragazzina 13enne che lui vedeva tutte le mattine, mentre si dirigeva verso la corriera. Ma il primo vero amore fu Gabriella Sturani, con cui il giovane Rossi stette insieme per un paio d’anni. Si incontrarono nel 1983, anche su un’occhiata fugace c’era già stata tre anni prima. Gabriella forzò un po’ la mano, per sua stessa ammissione, quando arrivata al camerino del cantante esclamò: "Adesso non mi scappi più". "Era buono, dolce, riservato, premuroso, anche troppo", diceva lei di lui. Lui le dedicò un altro capolavoro della musica italiana, "Gabri". Poi presero strade diverse.

Altra ispirazione fu quella che venne da Silvia, vicina di casa di Vasco a Zocca. Fu grazie al lei che prese vita il 45 giri "Silvia". Poi c’è stato il flirt con la presentatrice Barbara D’Urso, all’epoca giovanissima, che descrisse il suo amore per Vasco come travolgente e sincero. E infine, l’attuale moglie Laura Schmidt. Vasco Rossi e Laura si sono incontrati sul finire degli anni Ottanta. Insieme hanno fatto un figlio, Luca (nato nel 1991), e dopo un trentennio insieme hanno deciso di suggellare il loro legame speciale con il matrimonio, nel 2021. Di Laura però si sa pochissimo, dato che tiene parecchio alla sua privacy.

Nel brano omonimo, Vasco cantava il suo vecchio amore Gabri. Lei, Gabriella Sturani, che gli aveva rubato il cuore appena adolescente. "Avevo 13 anni quando ho conosciuto Vasco", disse Gabriela anni fa a Vanitiy Fair, "ero con mia cugina in un locale di Rimini con un gruppo di amici: uno di loro conosceva Rossi. Era l’estate del 1980". Poi si rividero qualche anno dopo, sbocciò una relazione bellissima. Da cui nacque pure un figlio, Lorenzo Rossi. Purtroppo, però, lei se n’è andata lo scorso marzo. Lasciando un grande vuoto anche nella vita di Vasco.

"Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me", sono state le parole social del cantante, quando ha appreso la notizia. "Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre VIVA nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte…Ti sono vicino…E ti voglio bene". Gabriella aveva appena 57 anni.

