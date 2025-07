Reazione a Catena, colpaccio delle 'Pari e Patta' e Pino Insegno spiazzato da un colpo basso: "Ma perché" Nella puntata dell'8 luglio, le Pari e Patta sono campionesse dopo aver battuto gli 'Appuntamenti' all'Intesa Vincente mentre Insegno scherza: cosa è successo

Nella nuova puntata di Reazione a Catena, condotta da Pino Insegno nel preserale di Rai Uno martedì 8 luglio 2025, i campioni in carica, gli ‘Appuntamenti’, vengono sfidati dalle ‘Pari e Patta’, trio di donne che comprende Stella, la portavoce Sara e Valentina, tre sorelle che hanno scelto questo nome perché giocano a scacchi da una vita e quando si sfidano tra loro finisce spesso in parità. Ecco cosa è successo nella puntata di ieri sera a Reazione a Catena.

Reazione a Catena, puntata 8 luglio 2025: cosa è successo

Fin dalla prima catena musicale le Pari e Patta dimostrano di saper giocare bene, indovinando con due soli indizi la canzone Albachiara di Vasco Rossi. Subito dopo Pino Insegno chiama proprio Sara, colei che ha detto il titolo del pezzo, al centro dello studio per terminare la catena: "Al posto di uno del pubblico, prendo te. Voglio vedere questa bravura! Adesso ci divertiamo!" scherza il conduttore.

Tutto sommato, a parte un piccolo intoppo con la parola ‘autonomo‘ dopo ‘riscaldamento’, Sara se la cava bene, ma vogliamo soffermarci su un piccolo scherzo fatto al conduttore quando c’è da trovare il termine che segue ‘Libero’. Ad un certo punto Insegno, per farle capire qual è la parola, dice: "A me hanno colpito molto… Io non la so, mi hanno detto di dire questo. Adesso vediamo che parola esce". La concorrente punta su "Radicale", perché "è l’unica che mi viene in mente con Libero", ed è quella giusta. Il conduttore però non ci sta: "Hanno colpito molto a me i radicali liberi? Ma perché? Ho pure i capelli! Ogni tanto si divertono molto, che devi fare!".

Le Pari e Patta portano a casa l’intera catena musicale, dimostrando si meritarsi il titolo di campionesse che arriverà dopo una gaffe nella seconda catena musicale, dove puntano su ’50 Special’ ma è ‘Apri tutte le porte’ (soluzione da loro trovata solo alla fine del percorso), la prima storia dei ‘Quando, dove, come, perché indovinata al primo colpo e un’ottima Intesa Vincente. In quest’ultima manche, infatti, nonostante giochino con ben 10 secondi in meno perché i tre ragazzi azzeccano la zot, surclassano gli ‘Appuntamenti’ trovando ben 10 parole rispetto alle 5 degli ex campioni.

Alla fine, le nuove arrivate giocano all’Ultima Catena per ben 145mila euro, il montepremi potenziale più alto di questa stagione. Dopo aver perso i due ‘passo’ all’inizio della catena e commesso qualche errore durante il percorso, le tre sorelle giungono alla parola finale con un montepremi di 4.532 euro, che diminuisce ulteriormente nel momento in cui decidono di comprare il Terzo Elemento, Incerto. Cosa accomuna le parole "Sacco" e "Incerto"? Il termine centrale comincia con le lettere "So" e finisce con la vocale "O". Le Pari e Patta puntano su "Sospeso", ed è la parola giusta: le tre giovani vincono 2.266 euro nella serata del loro debutto a Reazione a Catena.

Le reazioni sui social

Come di consueto, non mancano le reazioni sui social dopo la puntata di martedì 8 luglio 2025 di Reazione a Catena: "Secondo me son brave", "Ma che brave!", "Giusto Sospeso, però, oh, pure Sorpreso era molto bella e ci stava. Non ci avevo pensato", "Autori, ma che scrivete?!?", "Finora i primi campioni di questa edizione di #reazioneacatena restano migliori in particolare nel gioco finale", "Dio mio, hanno mandato in ferie quelli capaci di creare una catena sensata?", "Comunque la disparità dell’ultima catena è qualcosa di imbarazzante, durante le prime puntate erano elementari, ultimamente sono improponibili", "Il sacco del pugile è Sospeso, ma ce ne stanno anche altre", "Comunque Insegno è stato di parte stasera (probabilmente lo scrive perché si è complimentato spesso con le nuove campionesse, ndr)".

E ancora: "Sacco piumino è un’altra tiratissima", "Lacrime e polvere non si possono proprio accostare", "Vabbè, lacrime e polvere, molto tirata", "Stasera catena più tosta del solito", "Altra squadra mediocre a casa, come le Trerapiste queste anche non sono un granché vedremo quanto dureranno, chissà se avremo squadre come nelle vecchie edizioni, con 15/20 parole e avversari degni di nota".

