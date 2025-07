Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera pronti alla famiglia allargata: al via le vacanze insieme con le figlie Dalle prime cene segrete alla vacanza in barca con le figlie: ora la showgirl e l’imprenditore non si nascondono più. Ecco quali sono i loro piani per l'estate.

Dopo mesi di riservatezza, cene lontano dai riflettori e strategie per evitare i paparazzi, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera hanno deciso di uscire allo scoperto. Dopo le paparazzate in giro per Milano, i video condivisi dalla stessa Michelle al concerto di Vasco, arrivano nuove foto a immortalare la bella coppia.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: le vacanze con le figlie

I nuovi scatti non sono condivisi dai diretti interessati, bensì pubblicati dal settimanale Chi, che li ritrae in barca al largo di Capalbio mentre si scambiano baci e carezze, immersi in una giornata di mare e amore. Ma la cosa più interessante non è il bacio. Con loro, infatti, c’erano anche le figlie di lui e alcune amiche, segno che la relazione è tutt’altro che passeggera. Quando entrano in gioco i figli, significa implicitamente che probabilmente per la storia ci sono dei piani a lungo termine, e che i due hanno intenzione di condividere tutto delle loro vite.

La frequentazione ormai è evidente

La coppia si conosce da circa un anno, ma è da qualche mese che hanno iniziato a vedersi con costanza. All’inizio tutto avveniva in silenzio, sotto traccia. Le prime foto risalgono a gennaio, ma è a febbraio che sono stati beccati a cena insieme in un locale di Milano. Secondo Chi: "Sono entrati alle nove e usciti dopo mezzanotte e venti», tre ore e mezza a tavola che difficilmente fanno pensare a un incontro di lavoro. Poi è arrivata la fase delle mezze misure: qualche passeggiata, qualche abbraccio rubato, una presenza discreta. E infine la svolta. La foto pubblicata da Michelle stessa al concerto di Vasco Rossi, dove c’erano anche Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza, ha segnato un cambio di passo. Era, a tutti gli effetti, la prima uscita ufficiale di famiglia.

Chi è davvero Nino Tronchetti Provera

Un nome noto a chi si intende di finanza e sostenibilità, molto meno al grande pubblico. Nino Tronchetti Provera ha 56 anni, è nato a Roma, vive a Milano e ha fondato Ambienta, una società che gestisce oltre 3 miliardi di euro con un focus tutto orientato all’ambiente. È cugino di Marco Tronchetti Provera e, in passato, è stato sposato con Francesca Malgara, da cui ha avuto tre figlie: Virginia, Camilla e Allegra. In questi giorni Michelle si trova sulle Dolomiti con le figlie Sole e Celeste, appena rientrate dal campus estivo. Ha scelto San Cassiano, uno dei suoi posti del cuore, e ora si sta godendo la montagna in famiglia.

