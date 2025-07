Vasco Rossi cede il suo record a Ultimo, il messaggio che conquista social: “Sei un signore” Il ‘Blasco’ si è complimentato col cantante romano per l’incredibile traguardo dei 250mila biglietti venduti: “Largo ai giovani! Ti voglio bene Niccolò”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Vasco Rossi mette fine a paragoni e polemiche, e lo fa con eleganza. Nelle ultime ore si è infatti parlato con sempre più insistenza dell’incredibile traguardo raggiunto da Ultimo, che ha venduto 250mila biglietti per il suo concerto a Tor Vergata nel 2026. Una cifra stellare che ha battuto il record precedentemente detenuto dal ‘Blasco’, che nel 2017 radunò 225mila persone al Modena Park. E mentre i fan dei rispettivi cantanti si perdono in sterili litigi e paragoni, il rocker di Zocca ha fatto i complimenti a Ultimo, dimostrando una volta di più la sua sportività. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Vasco Rossi si congratula con Ultimo per il record: le sue parole (e la reazione dei social)

Nella giornata di ieri Ultimo ha annunciato il tutto esaurito per il suo concerto di Roma, a Tor Vergata, in programma il 4 luglio del 2026. "Benvenuti nella storia" ha scritto il cantante su Instagram, sottolineando l’incredibile traguardo raggiunto: "Sold out in 3 ore. 250.000 biglietti venduti per quello che sarà il concerto più grande di sempre". Il record precedente – come detto – apparteneva al Modena Park 2017 di Vasco Rossi, dove si radunarono 225mila fan. Cifre di questo tipo hanno ovviamente il tempo che trovano, ma in un’estate segnata da tanti dubbi sold out negli stadi testimoniano una volta di più il successo di Niccolò Moriconi in arte Ultimo e del ‘Blasco’. Quest’ultimo non si è perso in inutili paragoni e, anzi, ha fatto personalmente i complimenti al collega, pubblicando un post su Instagram e scrivendo: "Sono felice per Ultimo! Ogni record è fatto per essere battuto! Largo ai giovani! Ti voglio bene Niccolò". Il rocker di Zocca ha dimostrato una volta di più la sua eleganza e il suo messaggio ha conquistato i social, dove si leggono vari commenti: "Immenso Vasco (…) vince la musica che deve unire e mai dividere", "Ancora una volta dimostri la tua grandezza", "Sei un signore", "Immenso" e tanti altri.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ultimo risponde a Vasco: cosa ha detto

Oltre a fare segnare un record senza precedenti, Ultimo si può così godere anche le parole di stima di uno dei più grandi di sempre della storia della musica italiana. Dopo i ringraziamenti di Vasco Rossi, ovviamente, la risposta di Ultimo non si è fatta attendere e il cantante romano si è ‘inchinato’ alla grandezza di Vasco, una figura ancora imbattibile per lui: "Non puoi superare l’insuperabile. Ti voglio bene anch’io Vasco".

Potrebbe interessarti anche