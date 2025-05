Terribile lutto per Vasco Rossi, il post di dolore: “E poi ci ritroveremo come le star, sempre vivo nel mio cuore” È venuto a mancare lo storico amico e collaboratore del Blasco, Sergio Silvestri. I due si conoscevano fin da quando erano ragazzi: il messaggio di addio.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

Fonte: IPA

CONDIVIDI

Grande lutto nel mondo della musica, è venuto a mancare Sergio Silvestri, storico dj di Punto Radio e caro amico di Vasco Rossi. Non si conoscono ancora le cause del decesso e a renderlo noto è stato lo stesso rocker con un messaggio di cordoglio sui social. Numerose anche le frasi di vicinanza che molti hanno voluto mandare al Blasco.

Lutto per Vasco Rossi, è scomparso Sergio Silvestri

Con Sergio Silvestri Vasco Rossi aveva scritto La Strega (La Diva Del Sabato Sera). Oltre a essere collaboratori però i due erano grandi amici. Il Blasco ha voluto ricordarlo con un post su Instagram con la didascalia a corredo con un verso di una delle sue canzoni più note Vita spericolata: "E poi ci troveremo come le star… Ciao Sergio. Resterai sempre vivo nel mio cuore".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sergio Silvestri era originario di Concordia ma da anni viveva a Mirandola. Insieme a Vasco Rossi frequentava il collegio dei salesiani a Modena ed entrambi condividevano la passione per la musica. Poi si sono incontrati nuovamente a Zocca, dove Silvestri lavorava a Punto Radio. È stato lui a far incontrare il chitarrista Maurizio Solieri e Vasco Rossi. Negli anni all’istituto fu lui a insegnare a Rossi a suonare bene la chitarra, meglio di quanto aveva appreso fino a quel momento. Quando si rincontrarono a Zocca diedero vita anche a un trio chiamato Puntautori, composto da loro due e da Riccardo Bellei. Si esibivano nel corso delle serate organizzate dalla radio ed erano anche accompagnati da Gaetano Curreri e dal gruppo Le Cinque Lire. Inoltre Bellei, Rossi e Silvestri incisero anche due provini a testa a Milano in uno studio della Emi. Qui li aveva portati Stefano Scandolara. Dei tre però ad avere successo come cantautore fu solo Vasco.

Chi era Sergio Silvestri, amico di Vasco Rossi

Dopo aver finito il lavoro come dj Sergio Silvestri ha lavorato in un negozio di maglieria fino alla pensione. I suoi figli hanno ereditato la sua passione per la musica e hanno fondato una band. Del brano che hanno scritto insieme La Strega (La Diva Del Sabato Sera) e inserita dal Blasco nel suo secondo album Non siamo mica gli americani i due avevano creato anche l’arrangiamento. A proposito di questa canzone Maurizio Solieri ne parla in questi termini nella sua autobiografia Questa sera rock’n’roll, scritta insieme a Massimo Poggini: "Diversi anni prima avevo aiutato Sergio a realizzare la demo: Vasco cambiò alcune parti del testo, ma la parte musicale rimase sostanzialmente identica".

Potrebbe interessarti anche