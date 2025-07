Fiorello, affari a gonfie vele anche senza tv: tutto merito della sua Susanna. Il patrimonio da capogiro dello showman Volano le società dello showman siciliano, grazie al talento imprenditoriale dell'inseparabile moglie: ecco tutti i numeri del suo successo fuori dalla tv

Un anno sabbatico, "sul divano", come dice lui, interrotto per qualche giorno dallo show-sorpresa su Radio Due "La pennicanza" non ha affatto nuociuto agli affari di Fiorello. Il nostro ‘greatest showman’, può infatti ben permettersi una pausa dalla tv, se lo vuole, a giudicare dai numeri che stanno circolando in queste ore sulla sua invidiabilissima situazione patrimoniale.

A svelare che il 2024 è stato un anno d’oro per gli affari di Fiorello è Open, testata che ormai, con molto acume, ha fatto delle visure catastali un genere giornalistico. Tra i tanti nomi del mondo dello spettacolo, passati al vaglio del cronista che, solo qualche giorno fa svelava le pene patrimoniali di Barbara D’Urso, ora passa anche Rosario Fiorello. E i risultati dell’esame del patrimonio dello showman siciliano mostrano una fiorente situazione economica del mattatore di Viva Radio Due, che quindi può ben permettersi di "fare il prezioso" e avanzare tutte le sue richieste, anche quelle sulla carta più azzardate, come condizione per il suo ritorno in video o al microfono. Almeno, questo è quello che faremmo noi e molti altri comuni mortali.

Ma torniamo agli affari di Fiorello. Open ha fatto le pulci alle due società del mattatore, la Casetta srl, società immobiliare, e la Rosa Production, società di produzione e management artistico, scoprendo che sia l’una che l’altra godono di ottima salute. In particolare ad andare a gonfie vele sono gli affari immobiliari, mentre per mantenere ottimo il bilancio della produzione sono stati necessari pesanti tagli ai costi e ora la situazione, anche su quel fronte appare rosea.

Fiorello e Susanna Biondo: amore e affari al top

Il merito di questi successi imprenditoriali, sarebbe tutto di Susanna Biondo, inseparabile moglie di Fiorello e acuta amministratrice di società. Sono infatti nelle sue mani, in qualità di amministratrice, oltre che di socia, le decisioni strategiche delle due aziende e, finora, pare che Susanna Biondo non ne abbia sbagliata una.

Addirittura, secondo quanto riportato da Open, la lungimiranza imprenditoriale della moglie di Fiorello avrebbe anche portato a salvare dal dissesto finanziario le due sorelle di Rosario: Anna Maria e Catena, che avevano lanciato anche loro una società di management, la Sister, che ora però ha perso tutti gli assistiti. Per evitare il disastro la società è stata acquistata da La Rosa production, permettendo alle sorelle Fiorello di liberarsi della patata bollente e, allo stesso tempo, a Fiorello e signora di non perdere un euro nell’operazione, condotta talmente bene da risultare una manovra sicura e indolore per tutta la famiglia.

Insomma, Fiorello con la sua Susanna ha trovato un vero tesoro (in tutti i sensi).

