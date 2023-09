Uomini e Donne: le prime esterne dei nuovi tronisti, Tina offre cannoli a tutti (per la gioia di Elio) La nuova settimana del dating show di Maria De Filippi si apre con le prime uscite: Barbara suscita la gelosia di Gemma, ancora guerra per l’opinionista

Se Gianni Sperti e Aurora non hanno mai sepolto l’ascia di guerra – riprendendo liti e dissapori esattamente da dove avevano lasciato nell’ultima edizione – lo stesso si può dire di Tina ed Elio, nuovamente protagonisti di tensioni a Uomini e Donne. Con la puntata di oggi lunedì 18 settembre si è aperta una nuova settimana per il dating show di Maria De Filippi, tornato in onda con la stagione 2023/24 su Canale 5. Nell’appuntamento odierno si sono viste anche le prime esterne dei nuovi tronisti Cristian e Brando, rispettivamente con Martina e Beatrice, ma non solo. Scopriamo com’è andata.

Uomini e Donne, lunedì 18 settembre: Tina contro Elio

Come anticipato, a Uomini e Donne anche Tina Cipollari ed Elio hanno ripreso da dove avevano lasciato. Dopo i nuovi scontri verbali tra Gianni Sperti e Aurora (che ha dato dello "scimmione" all’opinionista), anche Tina è stata protagonista di una lite con un cavaliere del parterre. E chi poteva essere se non Elio? L’opinionista ha simbolicamente offerto dei cannoli alla ricotta (formaggio a cui Elio è allergico) a tutto il pubblico, citando il famoso episodio andato in scena nell’ultima edizione del dating show di Maria De Filippi. La situazione è rapidamente precipitata, con Elio furioso per non essere stato salutato da Tina in questa nuova stagione ("Il saluto non si nega nessuno") e l’opinionista che ha rivendicato invece proprio il diritto a negare il saluto a colui che minacciò di querelarla (ci pensò poi Maria De Filippi a fargli cambiare idea).

Le prime esterne dei nuovi tronisti

Prime uscite in esterna per i nuovi tronisti Cristian Forti e Brando. I due, come suggerito dai video di presentazione, hanno gusti diversi e hanno scelto due corteggiatrici differenti. Cristian è uscito con Martina, 19 anni, molto legata alla famiglia e alla nonna con cui guardava proprio Uomini e Donne e alla quale ha dedicato un tatuaggio. I due si sono trovati soprattutto intorno a questo legame (Cristian vive con la nonna), ma il tronista è sembrato un po’ frenato e ha rifiutato un ballo piscina perché "troppo presto". Brando è uscito invece con Beatrice, ragazza di origini brasiliane che studia Scienze politiche (media del 25) e lavora in una mostra d’arte a Milano. Tra i due c’è grande sintonia, soprattutto sul tema sensibilità e abbandono familiare (lei è stata adottata, lui ha chiuso i rapporti col padre).

Nuovi volti e un invito a sorpresa

È andata male a Ciro, che ha ricevuto picche da Maria Teresa e Carmela. Non molto meglio è andata al nuovo corteggiatore Antonio, rifiutato da Roberta e da quasi tutto il parterre femminile a eccezione di Manuela, con cui approfondirà la conoscenza. Barbara De Santi ha ballato con Maurizio, suscitando la gelosia di Gemma.

Dopo le liti tra Gianni e Aurora e tra Tina ed Elio, inoltre, verso fine puntata Elio ha chiesto di ballare proprio ad Aurora, facendo nascere sospetti tra gli opinionisti. Gianni ha chiesto di poter ascoltare l’audio della loro conversazione.

