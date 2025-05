Uomini e Donne, quanto guadagnano tronisti e corteggiatori: le cifre che fanno discutere In molti si chiedono quanto e se vengono pagati i protagonisti del celebre dating show: le indiscrezioni parlano di cifre fino ai 2mila euro a settimana.

Oltre vent’anni di successi per Uomini e Donne, il dating show più amato, discusso e seguito della Tv italiana. Da decenni, infatti, tiene incollati milioni di telespettatori al piccolo schermo nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 e, come sempre, a tenere le fila del programma c’è la sua conduttrice, Maria De Filippi. Tra Troni classici, Over, corteggiatrici e corteggiatori, con il tempo ha sfornato storie d’amore consolidate (ma anche scoppiate), e veri e propri personaggi che sono entrati poi a far parte dello showbiz, partecipando anche ad altre trasmissioni come il Grande Fratello o L’Isola dei Famosi: ricordiamo, infatti Daniele Dal Moro, Andrea Damante, Giulia De Lellis, Luca Onestini, Teresanna Pugliese (ora a L’Isola) e molti altri. Tra le tante curiosità del pubblico sui protagonisti di UeD, oltre al chiedersi quanto ci sia di vero o meno, c’è quella sui quanto guadagnino per partecipare al dating show. Andiamo a scoprirlo insieme.

Quanto guadagnano i tronisti e i corteggiatori di Uomini e Donne: cifre che non di aspetti

In tanti si chiedono se i protagonisti dei Troni di Uomini e Donne vengono pagati e quanto. Le storie d’amore e i personaggi tanto amati e discussi dal pubblico, sono spesso al centro di curiosità e, oltra a chiedersi dove finisca la realtà e dove inizi la finzione, il pubblico è molto interessato anche a sapere dei compensi che tronisti e corteggiatori percepiscono per essere presenti a tutte le puntate. Nonostante le dichiarazioni di Elga Profili, ex dama del Trono over, che in un’intervista aveva rivelato che nella trasmissione nessuno percepisce un cachet, altre fonti sul web parlano del contrario.

Nelle indiscrezioni, ovviamente, si fa un distinguo tra tronisti e corteggiatori di UeD: i primi pare arrivino a guadagnare tra mille e 2mila euro a settimana, a seconda della loro popolarità e di quanto duri il loro trono. Un cachet che potrebbe anche aumentare se il personaggio ha acquistato molta visibilità e viene chiamato anche per altre partecipazioni, serate esterne o sponsorizzazioni. Per quanto riguarda, invece, gli opinionisti come Tina Cipollari e Gianni Sperti, il loro compenso è stimato, come riporta Consumatore.com, intorno a mille euro a puntata.

