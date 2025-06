Ratatouille 2 è realtà: il topo chef torna per salvare Pixar dal mega flop di Elio Elio delude al botteghino e la Pixar corre ai ripari: dopo quasi 20 anni, il topo chef di Ratatouille potrebbe tornare per salvare il bilancio dello studio.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Fonte: Prime Video

CONDIVIDI

C’era tanta attesa per il film d’animazione della Pixar, Elio, ma le cose non sono andate come si sperava, o meglio, come sperava lo studio. Infatti, si potrebbe dire che la pellicola è partita proprio male: con un incasso di appena 21 milioni di dollari nel suo primo weekend negli Stati Uniti, il film diretto da Madeline Sharafian, Domee Shi e Adrian Molina si posiziona tra i risultati più deludenti ottenuti dallo storico studio di animazione negli ultimi anni. Con questi risultati, Pixar starebbe già pensando a come fare per ‘non affondare’ del tutto. Sembra che i piani alti siano pronti a realizzare un sequel di un altro film d’animazione (che farebbe felice tantissimi fan). Vediamo insieme tutti i dettagli.

Pixar ‘dimentica’ il disastro Elio con il sequel Ratatouille 2: l’indiscrezione

Eh sì, purtroppo il film d’animazione Elio ha deluso le aspettative di chi si aspettava un grande successo. Secondo l’insider Jeff Sneider, la Pixar starebbe sviluppando un sequel di Ratatouille, a quasi vent’anni dal primo. Questa notizia arriva dopo il flop al botteghino proprio di Elio, l’ultimo film originale dello studio. Pixar starebbe concentrando nuovamente le sue energie sui suoi franchise più amati, una scelta evidente soprattutto negli ultimi anni, in particolare dopo la pandemia e la decisione di distribuire alcuni titoli direttamente su Disney+. Film come Inside Out 2, che ha raggiunto oltre 1,7 miliardi di dollari al botteghino, e i prossimi sequel di Toy Story 5, Gli Incredibili 3 e Coco 2 dimostrano come lo studio starebbe puntando su storie già consolidate. I loro lungometraggi originali più recenti, invece, non sono riusciti a ottenere lo stesso impatto né a livello di pubblico né commerciale, fatta eccezione per Coco. In un contesto di crisi d’identità della Disney e crescente domanda di sequel al cinema, questa strategia sembra più una necessità che una semplice nostalgia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Trama di Elio e dove vedere in streaming il film d’animazione Pixar

Ma di cosa parla il film d’animazione Elio? E dove si può vedere in streaming? Con calma, vi spieghiamo tutto partendo dalla sinossi. Elio, un ragazzo di undici anni appassionato di spazio e alieni, viene trasportato nel Communiverso, un’organizzazione interplanetaria. Erroneamente considerato il leader della Terra, deve affrontare una crisi intergalattica, stringere alleanze con forme di vita aliene e scoprire se stesso. Elio non è ancora disponibile in streaming, ma presto arriverà su Disney+. Nel cast vocale (italiano) comprende:

Andrea Fratoni

Alessandra Mastronardi

Gaia Bolognesi

Adriano Giannini

Alexander Gusev

Elena Perino

Lucio Corsi

Massimiliano Alto

Micaela Incitti

Ilaria Stagni

Monica Volpe

Laura Amadei

Fabrizio Manfredi

Davide Doviziani

Ciro Clarizio

Gemma Donati

Beatrice Caggiula

Alessia Rapini

Neri Marcorè

Massimiliano Manfredi

Potrebbe interessarti anche