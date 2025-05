Uomini e Donne finisce nel caos: Tina caccia Arcangelo (‘Pagliaccio”) e Sperti smaschera un tradimento Nell'ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, tra scontri infuocati, accuse e telefonate sospette, il Trono Over si accende. Ecco cosa è successo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Se qualcuno pensava che con l’avvicinarsi della fine della stagione il clima a Uomini e Donne si sarebbe ammorbidito, si sbagliava di grosso. Anzi, il Trono Over è esploso tra scontri durissimi, uscite di scena plateali e rivelazioni che hanno lasciato il pubblico senza parole. I protagonisti assoluti sono stati Tina Cipollari, più infuocata che mai, e Gianni Sperti, alle prese con un "controllo telefoni".

Uomini e Donne: Tina furiosa con Arcangelo

A Uomini e Donne la prima tragedia si è consumata abbastanza presto in puntata: Tina Cipollari, infuriata, ha attaccato Arcangelo, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani. Il motivo? L’uomo sta conoscendo anche Marina e questo, per l’opinionista, è solo l’ennesima prova del fatto che lui non abbia un reale interesse per Gemma. Già nelle scorse puntate Tina lo aveva definito falso e in cerca di visibilità. Ma stavolta è andata oltre: "Sei un buffone e un gran pagliaccio", ha tuonato. Arcangelo ha provato a difendersi, ma la Cipollari è stata categorica: "Ti abbiamo invitato ad uscire dallo studio". Lui, senza pensarci troppo, ha accettato l’invito e ha lasciato la trasmissione. Prima di uscire, però, ha baciato Gemma davanti a tutti, provocando lo sdegno di Tina e lo stupore del pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

UeD Gianni Sperti indaga su Guido

Non meno agitata la situazione tra Sabrina Zago e Guido. Dopo le voci su un presunto doppio gioco da parte del cavaliere, Sabrina ha deciso di mostrare il suo telefono alla redazione per chiarire ogni dubbio. Così, come spesso accade, è intervenuto Gianni Sperti per controllare anche il cellulare di Guido. "Tu mi hai detto di controllare le chiamate. Sabrina c’è sempre, due volte al giorno", ha detto l’opinionista, leggendo anche alcuni messaggi molto teneri: "Ho davvero bisogno di sentirti vicino", scrive Guido. E lei, in precedenza, gli aveva dedicato la canzone Arrivi tu di Alessandra Amoroso. Lui risponde: "Mi hai emozionato, stasera mi addormento pensando a te". Tutto lasciava pensare a un legame forte, e invece no: Guido ha chiuso la conoscenza con Sabrina, ammettendo di essere uscito a cena con Gloria. E in studio ha pure dichiarato che con lei "Potrebbe nascere qualcosa di importante". Insomma, tra Tina che fa volare parole grosse e Gianni che svela messaggi che fanno drizzare le antenne, Uomini e Donne oggi ha regalato colpi di scena.

Potrebbe interessarti anche